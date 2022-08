Constituida la comisión que diseñará el plan de recuperación integral de O Courel

La Xunta de Galicia ha constituido este jueves una comisión interdisciplinar con el objetivo de diseñar un plan de recuperación integral de O Courel tras el gran incendio que afectó a dicho paraje natural en el mes de julio, que calcinó más de 11.000 hectáreas.

En su visita a Folgoso do Courel, la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha subrayado la necesidad de comenzar "cuanto antes" con las tareas de regeneración de los espacios naturales dañados y con la tramitación de las ayudas para las personas que se han visto afectadas por el fuego.

En esta línea, la comisión constituida este jueves estará integrada por diversos expertos en varias materias con el objetivo de que las medidas y las acciones que se acometan sean fruto de una visión y perspectivas globales.

"Se trata de no diseñar medidas aisladas, sino de definir una hoja de ruta a seguir en el futuro para conseguir esta recuperación", ha reivindicado la titular de Medio Ambiente, según recoge el Gobierno gallego en un comunicado.

Además de los responsables de la Consellería y del Ayuntamiento de Folgoso do Courel, formarán parte de esta comisión representantes del Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader), del geoparque mundial Unesco Montañas do Courel, de la reserva de la biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e do Courel, así como profesionales de los ámbitos de la biología, del paisajismo y de la arquitectura y miembros de la asociación de vecinos.

Líneas de ayudas

En cuanto a las líneas de ayudas ya en marcha, la Xunta dispone de unos fondos de 300.000 euros encaminados a mitigar los daños causados por el fuego en los terrenos cinegéticamente ordenados (tecor), con un máximo de 650 euros por hectárea, con un límite máximo de 30.000 euros por entidad.

En lo que respecta a ayudas para la rehabilitación y reconstrucción de viviendas, ya está abierto el plazo para presentar solicitudes. En el caso de viviendas de residencia habitual, supondrán el 100% del coste, con un máximo de 122.400 euros. Si se trata de una segunda vivienda, también se pagará el 100% del coste, pero hasta los 61.200 euros.

"La situación a la que nos enfrentamos requiere del esfuerzo de todos para abordar desde todos los puntos de vista las acciones a acometer para regenerar la Sierra do Courel", ha sentenciado Ángeles Vázquez.