El consorcio lanza otro programa de rutas para atraer turistas de otoño

El consorcio de turismo de la Ribeira Sacra desarrolla entre los días 1 y 11 de noviembre el programa de actividades A caída da folla, una iniciativa que el año pasado se cerró con la participación de 204 personas y cuyo objetivo es que los meses de otoño, en los que la zona arroja unos paisajes únicos, se conviertan en época de alta demanda turística.

La propuesta incluye en esta nueva edición un total de siete salidas entre las que hay comidas al aire libre, visitas teatralizadas, rutas en kayak y recogidas de setas. Cada actividad contempla un sorteo de regalos y es necesario hacer una inscripción previa porque las plazas son limitadas.

Esta edición cuenta con siete propuestas, menos que el plan del año pasado (que incluía doce) por distintos motivos. Por un lado, los periodos de justificación de presupuestos del consorcio son más cortos. De otro, las casas de turismo rural también prepararon una serie de iniciativas turísticas otoñales y la idea es no solapar ofertas. Esos paquetes están dentro de un programa impulsado por el Clúster de Turismo de Galicia e inspirado en el plan del propio consorcio.

Pese a la reducción, la gerente del consorcio, Alexandra Seara, espera que el nivel de participantes sea muy elevado, ya que el programa mantiene las iniciativas que en la edición anterior tuvieron más aceptación. "As rutas fluviais, as xeolóxicas e as vinculadas á fotografía foron as mellor valoradas o ano pasado. Por iso, nesta edición temos alternativas que tamén van nesa liña, coma as recollidas de setas e as comidas campestres", explicó Seara.

Desde el consorcio consideran que el público que tiene interés en acercarse a la Ribeira Sacra en otoño es completamente diferente al que suele hacerlo en las épocas de más afluencia. Por eso, las experiencias de A caída da folla están pensadas para grupos pequeños.

Avistamiento de aves entre viñas

A caída da folla incluye dos rutas por los viñedos de Belesar. Las salidas serán los días 1 y 3 de noviembre en horario de 11.00 a 15.00 horas. Habrá una ruta en coche con tramos a pie para hacer una avistamiento de aves y después un tentempié tradicional. el plan cuenta con servicio de guía.



TEATRO. El día 2 tendrá lugar la actividad Magosto tras el Telón que incluye una visita teatralizada al monasterio de santa María de Montederramo.