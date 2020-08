El consorcio dio de alta 115 viviendas de uso turístico, que continúan al alza

Las viviendas de uso turístico siguen al alza en la Ribeira Sacra y la pandemia de Covid-19 no ha hecho más que contribuir a que se consoliden. La alta demanda por hospedarse en lugares más íntimos va de la mano del interés por rehabilitar inmuebles en desuso y darles esta utilidad. En total son 115 los establecimientos de este tipo dados de alta por el consorcio en los últimos meses.

Desde el ente consideran que es una subida importante que sirve para afianzar una tendencia que viene de años atrás. Cada vez es más frecuente que familias de la comarca les den un nuevo sentido a casas de núcleos de población rurales o bodegas de su propiedad que se encuentran en estado de semiabandono.

La gerente del consorcio de turismo, Alexandra Seara, confirma que en el vigente 2020 ha habido mucha gente que ha aprovechado para "desenvolver os trámites que permitan dar de alta unha vivienda turística ou de uso turístico". Destaca que los requisitos son menos exigentes que los que deben cumplir, por ejemplo, las casas de turismo rural, "que deben ter unha recepción, accesos para persoas con discapacidades ou contar cunhas medidas determinadas".

Las 115 nuevas viviendas de uso turístico se corresponden con la última actualización llevada a cabo por el consorcio. Alexandra Seara está convencida de que cuando toque poner otra vez al día el registro habrá más. En la zona lucense de la Ribeira Sacra, Monforte y Sober son los dos municipios donde más hospedajes de esta índole han abierto de forma reciente.

Seara insiste en que es un auge que viene desde mucho antes de la irrupción del Covid-19, pero añade que las particularidades de las viviendas se adaptan muy bien a las necesidades de esta época por su ubicación (suelen estar en espacios rurales) y por tener un aforo muy limitado.

"Son hospedaxes máis íntimas, onde non hai contacto con outros usuarios. Ademais supoñen un aforro económico importante, porque no caso de viaxar en grupo non é necesario reservar varias habitacións", concluye la gerente del consorcio de turismo.