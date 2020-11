No hay confinamiento en Chantada, pero casi

Un viernes a las siete de la tarde en Chantada la gente se estaría preparando para estrenar el fin de semana con vinos y cañas. Pandillas separadas por trabajos o estudios se reunirían para unas horas de desconexión. El covid-19 ha roto la tradición.

El municipio ha evitado el cierre perimetral y su hostelería continúa abierta, pero a efectos prácticos es como si hubiese un pequeño confinamiento. Entre personas contagiadas (51 al cierre de esta edición) o en cuarentena y gente asustada, las calles apenas reciben usuarios.

"Hai tal alarma que a moitos bares e restaurantes viríanos mellor que nos mandaran pechar, por saúde, pois en calquera momento podemos caer, e porque non hai xente de fóra nin de aquí. Á hostalaría o que a machaca é o medo", dice José Antonio Neira, propietario del Mar y Bellota, un exitoso establecimiento hostelero.

Una opinión parecida tiene Marta Arrojo, profesora. "En igualdade de condicións con outros concellos deberiamos estar pechados e á hostalería isto non lle beneficia, porque abertos non teñen dereito a axudas», señala. Alberto Paz, dueño de Moda Alber’s, es crítico con la gestión de los gobiernos —"como nos portamos tan ben, subíronnos os impostos aos autónomos", apunta con ironía— y apuesta por apoyar a quien más sufre las restricciones, los negocios: "Estamos asustados co covid, pero máis medo dá morrer de fame ou arruinados".

Betty Failde conoce bien el problema, pues en su parafarmacia hace PCR. "Cadaquén ten que tomar conciencia. En xeral, quen segue as medidas e pon a máscara dá negativo aínda sendo contacto dun positivo", afirma.

Y como es viernes por la tarde, los universitarios empiezan a regresar a casa. Es el caso de Iñaki López. "En verano hubo fiestas, no hay que engañarse. Pero ahora la juventud está mucho más concienciada", afirma el joven, que ve "lógico" un toque de queda que en Chantada "se cumple".