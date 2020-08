Un brote de Covid- 19 detectado en ladeha obligado a confinar un edificio entero, en concreto el ubicado en el número 41, justo encima de un local de ocio nocturno. En el interior del bloque hayrepartidas en dos viviendas.Según fuentes consultadas por este diario, en la tarde del martes se practicaron unas 40 pruebas PCR en todo el inmueble. Los nueve infectados permanecen en situación de aislamiento y a lo largo del día de hoy se espera la realización de más test en otros puntos de la calle, conocida por laque alberga y por ser conflictiva en ocasiones.La mayoría de residentes en el edificio son de origen latinoamericano y muchos están emparentados. Latenían controlado el inmueble por el elevado volumen de movimiento de personas que se da en él de forma habitual.Este periódico pudo saber que las personas a quienes se les practicaron las pruebas mostraron su colaboración con los sanitarios en todo momento. Según trascendió, todos los implicados estaban documentados, si bien algunos no tenían sus papeles en regla.. El número de afectados por los dos brotes detectados este fin de semana en Melide ascienden ya a. Ante este incremento de casos, el área sanitaria de Santiago y Barbanza ha anunciado que realizaráa unos mil jóvenes de entre 18 y 30 años de la comarca. Estos PCR se realizarán entre la jornada de hoy y la de mañana por la tarde en el centro de salud de la localidad. La citación será mediante llamada telefónica o SMS.En las PCR realizadas hasta ahora a los contactos estrechos de estos dos brotes se detectaron dos nuevos positivos vinculados al de un grupo de cuatro amigos menores de 30 años en Melide. En esta localidad se estudia también un brote familiar compuesto por tres casos, padre, madre e hijo.Hasta el momento, puntualizaron fuentes sanitarias, "no se encontró el vínculo entre estos dos brotes que ya afectan a nueve personas en Melide".. Los dueños de un bar dese vieron obligados a cerrar su establecimiento el martes por la tarde tras conocer la noticia de queque estuvo trabajando de extra el sábado dio positivo en la prueba de Covid-19.Las cuatro personas que coincidieron con ella durante la jornada laboral estarán en cuarentena por precaución hasta que se les realice la PCR, pero el bar, después de ser desinfectado este miércoles, volverá a abrir el jueves de forma segura con el personal que no trabajó el fin de semana. Desde el establecimiento indican que están en contacto con Sanidad y que desde el Sergas les transmitieron un mensaje de calma respecto a los clientes, ya que si no existió un contacto prolongado en el tiempo no debería haber contagios.En, siete personas han dado positivo en Covid-19 en los últimos días. Cinco de ellas guardan relación entre sí, al haber participado en una reunión de una decena de personas con lazos familiares y laborales. Dentro de este grupo hubo en un primer momento tres contagiados, a los que el martes se unieron dos más que en una primera prueba habían dado negativo. Los otros dos sarrianos positivos en coronavirus (ambos jóvenes) son casos aislados.