"A configuración de San Clodio é lineal pola vía do tren"

O profesor Manuel Cao é unha das persoas que máis sabe da historia de Ribas de Sil. O domingo presentou un libro no que compila unha mestura de información recollida da tradición oral con outra de expertos e bibliografía que axuda a comprender este municipio do sur da provincia.

É de supoñer que a chegada do tren en 1883 terá un espazo destacado no seu libro.

Si, porque, con outras, é unha das datas significativas para San Clodio. Marca un fito, tivo moita repercusión na zona. A configuración de San Clodio é lineal debido á vía do tren. Do ferrocarril tamén dependeu moito o xeito de vida, tanto polos postos de traballo que se xeraron como polo comercio e mesmo unha certa industrialización.

Que outros aspectos considera que non debemos pasar por alto ao falar de Ribas de Sil?

Se nos remontamos máis, foi moi importante a presenza romana no relativo aos traballos de minería. Aquí non hai un acueduto, unha muralla ou un circo, pero son moitas as pegadas. Despois mencionaría o mosteiro de San Clodio, do que quedan os restos. A francesada deixou na memoria popular un recordo grande.

Tamén foi relevante a construción do salto, que permitiu que xornaleiros se formasen e se transformasen en expertos, o que lles permitiu pasar a outras empresas. Sobre a Guerra Civil, cómpre sinalar que en San Clodio houbo unha batalla na ponte de ferro e logo veu unha dura represión.

Notouse moito a emigración? Cara a onde ían os veciños?

Si, é un fenómeno que garda relación co tren, pois os vagóns cargábanse de xente que marchaba para Alemaña e, sobre todo, París. Dende San Clodio tamén saían trens para coller o barco en Vigo con destino a América. Mesmo se establecera aquí un axente de embarques que tramitaba as pasaxes.

Como curiosidade: houbo xente que ía e viña a Estados Unidos xogando ás cartas cos pasaxeiros e desplumándoos. Xogaban con vantaxe. A xente foi marchando, veu o despoboamento e iso afectou moito, ata ao colexio.

Vostede foi profesor e director no Ceip de San Clodio.

Botei 37 anos neste colexio antes de xubilarme en 2011. De estar en activo non boto de menos nada. Non quedei con traumas cando me xubilei; alégrome de ver aos que foron alumnos, pero non teño idealizada esa vocación. Eu digo que o mellor mestre é o que trata de ser bo profesional e cumprir co seu deber. Da miña etapa lembro moitas innovacións, tocoume a informatización dos centros e as primeiras pizarras dixitais.

Tentaba transmitir este interese pola historia local ao alumnado?

Sempre tiven a contorna como recurso. Se falaba da francesada, podía explicar que na Rúa Deputación apareceran restos de soldados franceses. Se o facía de feudalismo, percorría as ruínas do mosterio. Eso tamén me motivaba a min, que son curioso e me gusta tratar de expliarme as cousas e preguntar o que non sei.

Con que información preparou este novo libro?

Sobre todo, coa recollida da tradición oral, que tratei de confirmar da man de expertos e persoas que merecen crédito. Pode haber algún fallo ou erro, o que non hai son mentiras.

Este libro é unha ampliación doutro de hai 21 anos, ao que fun engadindo o que se me ocorría co obxectivo de deixarllo aos meus fillos. Dende que o entreguei xa pensei algunha cousa máis, pero iso quedará para o testamento (risos).