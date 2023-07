Conde se hace profeta en su tierra y el PP vuelve a ser el más votado en Monforte

En lo más alto de la lista del PP al Congreso por Lugo había un monfortino, Francisco Conde. Los resultados electorales tienen siempre múltiples lecturas y a veces resulta difícil calibrar qué papel juegan este tipo de figuras, pero podría decirse que el hasta hace unas semanas vicepresidente económico de la Xunta se ha hecho profeta en su tierra.

En las elecciones generales, Monforte casi siempre le ha sido fiel al PP. Solo hubo dos excepciones, ambas en 2019. Tanto en los comicios de abril como en la repetición de noviembre, el PSOE se aupó al primer puesto. Nunca había ocurrido, ni en los tiempos de Felipe González.

Eran épocas de crisis popular y por aquel entonces otra figura local, la del todavía alcalde y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, estaba muy en auge, acaparando votos. Cuatro años más tarde, el PP ha recuperado terreno. Y eso que los socialistas han experimentado una ligera subida respecto a entonces.

Haya efecto Conde o no, lo cierto es que el PP ha teñido de azul todo el mapa de la Ribeira Sacra. Ganó incluso en aquellos municipios donde no ostenta la alcaldía. Es el caso de Quiroga, de alcalde independiente y único ayuntamiento donde se dejó votos. Eso sí, la caída no fue grande. Pasó de los 1.078 sufragios de 2019 a los 1.015 del domingo.

Otro dato a destacar de Quiroga es que fue la localidad donde menos aumentó la participación de toda la Ribeira Sacra. Subió 0,83 puntos con respecto a las anteriores elecciones generales, situándose en el 71,01%.

El PP también consiguió la victoria en Ribas de Sil, Taboada y Brollón, de regidores socialistas los dos primeros y nacionalista el tercero. A su vez, el PSOE es la segunda fuerza más votada en todos y cada uno de los ayuntamientos, siguiendo la tendencia nacional. La Ribeira Sacra ha apostado, pues, por el binomio político que desde los años 80 del siglo pasado se intercambia la Moncloa.

El BNG también crece. Tiene más votos que hace cuatro años y es la tercera fuerza en todos los ayuntamientos menos en dos, Ribas de Sil y Sober. En estos casos, el podio lo completa Sumar, aunque la formación creada por la vicepresidenta Yolanda Díaz no cuenta aún con demasiada fuerza en la Ribeira Sacra.

El que se desinfla es Vox, que en las dos elecciones de 2019 obtuvo resultados sorprendentes. Superó al BNG en muchos ayuntamientos y en Monforte, en noviembre, no se quedó lejos de los 1.000 votos. El partido ultraderechista, que carece de infraestructura en la comarca, pierde enorme fuelle.

Sin senadores. Hace cuatro años, los sobres de color salmón acapararon una inusual atención en la Ribeira Sacra por la presencia de la quiroguesa Rosa Arza y el alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela, en las listas del PP por Lugo. Ambos salieron entonces elegidos.

Ni una ni el otro han concurrido como candidatos esta vez. Sí aspiraba la nacionalista Rosa Ana Prieto Florines, concejala en Pantón y candidata a la alcaldía de este municipio el pasado 28 de mayo por el BNG. Recibió 20.276 votos, insuficientes para contar con un escaño en la Cámara Alta, que se queda sin representantes oriundos de la Ribeira Sacra.

A votar con 110 años o vestida de novia

La jornada del domingo transcurrió con absoluta normalidad en la zona sur de Lugo, pero dejó alguna anécdota e imagen curiosa, típica de los días de votación. En el centro de Monforte, por ejemplo, ejerció su derecho al voto una de las electoras más longevas de la zona, una mujer de 110 años. Acudió acompañada de un familiar.

En Chantada, una joven se presentó a votar en una mesa situada en el casco urbano vestida de novia. El día anterior se casó y la fiesta que comenzó el sábado se prolongó durante toda la noche, así que tanto ella como varios de los invitados al enlace acudieron a las urnas sin haber pasado apenas por casa y ella, de blanco. En la villa del río Asma se registró, además, una incidencia cuando un hombre sufrió una indisposición a la entrada de un colegio electoral. En un primer momento fue atendido allí mismo por la Policía Local y varios vecinos, entre las que se encontraban algunas enfermeras fuera de servicio. Aunque no perdió la consciencia, lo trasladaron a un centro sanitario en una ambulancia del 061 por precaución.

Salvo cuestiones puntuales, la normalidad fue la tónica dominante en un día tranquilo en los municipios de la Ribeira Sacra.