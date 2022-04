Conciertos creativos en Monforte

Ni era Abbey Road ni el tejado de Apple Corps, la sede de la mítica banda The Beatles en Liverpool. Eran la Rúa Cardenal, en Monforte, y la azotea sobre el negocio local Ada Home. Tampoco se trataba del festival de Woodstock, aunque las imágenes al aire libre con gente sentada en la hierba escuchando música en directo lo pudiesen recordar, sino del parque de Covas.

Así se las gasta el centro de enseñanzas artísticas Creativa, una academia abierta en septiembre de 2018 que ha decidido hacer de la innovación su bandera a la hora de tocar. Los vecinos de Monforte ya se han visto sorprendidos en un par de ocasiones por los grupos que salen de las enseñanzas impartidas en una escuela que, además de música, imparte teatro, baile o dibujo y pintura.

"Siempre hacemos tres conciertos fijos al año, en Navidad, Semana Santa y fin de curso, pero intentamos sumar alguna actuación más y que sea distinta para tener visibilidad mientras tocamos y disfrutamos del día", explica Luis Salgueiro, director de Creativa y profesor de guitarra.

El particular homenaje a The Beatles, disfraces de los legendarios artistas británicos incluidos (era Entroido), no será el único que organicen. "Ya estoy pensando en algo similar para el año que viene, pero por ahora prefiero no avanzar nada", indica Salgueiro.

La filosofía del centro incluye clases gratuitas para que cada persona interesada pueda probar todos los instrumentos y decidir cuál le gusta más para posteriormente comenzar a adquirir aptitudes en las clases

Respecto a la actuación en Covas, más reciente, el director de Creativa explicó que la idea principal era "dar un concierto en un espacio sin coches, donde la gente solo tuviese que disfrutar de la música y los niños pudiesen estar jugando o corriendo tranquilamente y sin peligro".

LA ACADEMIA. Ocho profesores conforman la plantilla docente de un centro que ofrece clases de piano, guitarra, ukelele, acordeón o canto, además de las citadas de dibujo y pintura, teatro y baile, tanto latino como urbano.

Además, de Creativa ha salido una batukada que el sábado actuará con motivo de la Feira Medieval de Monforte, sumándose a los numerosos actos programados para vivir una jornada de regreso al pasado de la ciudad del río Cabe. "Queremos ser, ante todo, una escuela de arte", resume Salgueiro.

La filosofía del centro incluye clases gratuitas para que cada persona interesada pueda probar todos los instrumentos y decidir cuál le gusta más para posteriormente comenzar a adquirir aptitudes en las clases. Será más adelante cuando llegue el momento de tocar. Luis Salgueiro apunta que los conciertos suelen constar de entre diez y doce canciones.

Con ese método de trabajo, y a pesar del escaso tiempo en funcionamiento (que ha dado para mucho, con una pandemia por el medio), el director de Creativa presume de rondar los "160 alumnos" que acuden a las instalaciones del número 1 de la Rúa Abeledos.