Sobre un centenar de personas han protagonizado este jueves una concentración frente a la casa consistorial de Monforte, en la que ha participado el alcalde, José Tomé, para clamar contra las agresiones sexuales a dos menores en la madrugada del martes, durante las fiestas patronales del municipio, por las que dos jóvenes –uno de ellos, menor de edad– fueron detenidos.

La presidenta de Femforte, la asociación convocante de la protesta, Olalla García Mariño, tiene claro que lo ocurrido no es algo puntual y que se enmarca en una "cultura de la violación" que los hombres "maman desde que nacen". "Y en eso fallamos todos, ha fallado la sociedad", añade.

García Mariño, en declaraciones a Europa Press, advierte que episodios como el ocurrido el martes en Monforte "afloran en una mayor intensidad" en otras partes de la provincia, de acuerdo con los datos que registran los puntos violetas desplegados por distintos municipios.

Para la presidenta de Femforte, estos sucesos deben llevar a la sociedad a adoptar "medidas de autocuestionarse la propia cultura". Y es que los menores ya tienen "normalizadas determinadas cosas", como ver pornografía o consumir prostitución.

En definitiva, la concentración de este jueves no ha servido para reivindicar "nada distinto" con respecto a episodios pasados. En este sentido, la presidenta de Femforte recuerda el caso de un octogenario detenido el pasado mes de febrero, también en Monforte, por agredir sexualmente a una menor con el consentimiento de su madre. "Nos gustaría que nos tomáramos en serio lo que está pasando", concluye García Mariño.

Manifiesto

Durante la concentración ante la casa consistorial, Femforte ha leído un manifiesto que advertía cómo la violencia sexual hacia la infancia y la adolescencia creció "un 71 por ciento en los últimos 10 años". "Y estos son los casos que se denuncian", agrega este texto.

"Sin educación sexual y afectiva la pornografía se convierte en la mayor fuente de información sobre sexualidad, por lo que el deseo sexual se crea sobre cimientos violentos, desiguales y ficticios", señala.

El manifiesto cita datos alarmantes de Save the Children: el 12 por ciento de los chicos había reproducido alguna vez lo que había visto en la pornografía, sin el consentimiento explícito de la pareja y sin que a esta le haya parecido bien.

"Estos son los datos y esta la segunda vez que nos concentramos para denunciar esta violencia. No, esto no es casual. No, esto no está pasando en Monforte porque aquí los hombres se hayan vuelto más agresivos. Esta violencia contra las mujeres esta aumentado en toda España, manifestándose de muchas formas, desde que políticos, medios de comunicación y redes sociales ridiculizan, niegan, ocultan e intentan eliminar políticas que nos protegen", asevera.