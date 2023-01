O Concello e a Xunta melloran dous recursos turísticos clave do Courel

Dous importantes recursos turísticos do Courel foron sometidos a obras de mellora para a súa revalorización. Trátase do xeomiradoiro do Alto do Boi e da mina da Toca. O Concello de Folgoso do Courel e a Axencia Turismo de Galicia asinaron un convenio de colaboración que permitiu un investimento de 29.000 euros entre as dúas intervencións.

A alcaldesa courelá, Lola Castro, subliñou a importancia do proxecto e explicou que o principal obxectivo é favorecer o bo acceso dos visitantes a dous puntos de elevado interese. A rexedora apuntou que tanto o xeomiradoiro do Alto do Boi como a mina da Toca atopábanse nun estado de conservación "deficiente".

No caso do Alto do Boi, segundo engadiu a alcaldesa, o seu deterioro debíase, principalmente, á vaga de incendios forestais que afectou ao Courel o pasado verán, cando foron calcinadas 11.000 hectáreas no peor lume do que hai constancia en Galicia.

Dende o Concello amosáronse moi satisfeitos co resultado das obras. Folgoso é, xunto a Quiroga e Ribas de Sil, un destino en auxe, beneficiados os tres concellos pola declaración por parte da Unesco como xeoparque mundial baixo o nome Montañas do Courel.

Alto do Boi

O xeomiradoiro sitúase pasado o quilómetro doce da estrada LU-651, a principal vía de acceso ao Courel dende Quiroga. A súa localización permite contemplar Vilar, Vilamor e parte do val do río Lor.

As actuacións desenvoltas na contorna consistiron na instalación dun valado de madeira ao longo do camiño de acceso ao miradoiro. Tamén foi creada unha área para o estacionamento de vehículos.

Por outra banda, instaláronse un panel interpretativo e un banco de madeira situado ao carón da zona de aparcadoiro.

Dende o Concello destacan que a intervención supón mellorar os servizos para gozar dunhas vistas "espectaculares" do xeoparque.

Mina da Toca

Contorna da mina da Toca. EP

No monte do núcleo de Piñeira rozouse a matogueira existente nos accesos á mina e recolléronse e apiláronse residuos, ademais de triturar e picar restos nun sendeiro que enlaza o mencionado lugar co recurso turístico en cuestión. Ademais, colocouse diverso equipamento de información e interpretación.

Por último, levantáronse 80 metros de talanqueira e tres sinais preventivas co propósito de evitar caídas aos visitantes.