El Concello refuerza la seguridad de los pasos de peatones de Monforte

El Ayuntamiento de Monforte mejorará de manera inmediata la seguridad de los pasos de peatones del casco urbano con la instalación de farolas y catadriópticos, que permitirán iluminar estos puntos para beneficio de conductores y viandantes. La medida afectará a todos aquellos pasos que no están regulados por semáforos.

En concreto, se instalarán 42 farolas en 32 pasos de peatones que, según se detalla en los informes de la Policía Local, registran un mayor volumen de tráfico. Además, se pondrán 1.800 catadriópticos en un total de 340 pasos de cebra.

En cuanto a las farolas, se instalarán dos puntos de luz en cada paso, una en cada orilla, excepto en aquellos en los que ya coincida alguna luminaria de la red ordinaria de alumbrado público, por lo que solo se instalará una más en la otra punta.

Sobre los catadriópticos, está previsto colocar tres en cada sentido de la marcha, por lo que las vías de sentido único tendrán tres, y las de doble sentido sumarán seis.

El presupuesto para los materiales que se emplearán en esta actuación es de unos 85.000 euros. A esa inversión hay que sumar la mano de obra y el coste de la masa para pegar los catadriópticos. En concreto, la partida destinada a las farolas asciende a 80.493 euros y a los catadióptricos, 4.507 euros.

Novedades anunciadas por José Tomé

El alcalde de Monforte, el socialista José Tomé Roca, fue el encargado de presentar los trabajos e indicó que se llevarán a cabo de manera inmediata, en cuanto la lluvia dé una tregua y el asfalto esté seco para pegar los catadriópticos. De hecho, algunas farolas ya empezaron a instalarse. "Se podemos ter todo listo nun mes non tardaremos dous, pero dependerá un pouco do tempo que faga", comentó.

José Tomé afirmó que "con esta medida agardamos que aumente a seguridade nos pasos de peóns da cidade e queremos contribuír así a que disminúan os atropelos de persoas que, por desgracia, ás veces acontecen nalgunhas rúas da nosa cidade".

También indicó que se trata de una medida "moi novidosa, pois non coñezo outros concellos que a teñan".

Explicó que al reforzar la iluminación de los pasos de peatones "os condutores terán o aviso de onde se atopa o paso, sobre todo de noite ou con néboa, reducindo a velocidade e aumentando a súa atención pola advertencia que supón o reflexo das luces de cores nos dispositivos reflectantes".

El alcalde de Monforte de Lemos explicó que esta propuesta se suma a otras que ya se llevan a cabo en materia de seguridad vial. Por ejemplo, habló del pintado de los pasos de cebra que se renueva cada año y de las líneas de las vías que se acomete cada dos años.

El objetivo conjunto de todos estos trabajos es "aumentar a tranquilidade dos condutores, dos peóns e o conxunto da cidadanía", comentó el regidor.

Otro de los objetivos de la alcaldía "é mellorar integramente o conxunto do concello e, en particular, as rúas da cidade de Monforte, tanto no seu firme como na súa sinalización".