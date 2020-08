El Concello pide prudencia ante un día inhábil sin Festa da Empanada

Este martes es festivo local en Chantada y normalmente eso significa poner punto y final a las celebraciones municipales. El martes de las patronales es sinónimo de Festa da Empanada, para muchos vecinos una jornada marcada en rojo en el calendario. A la pandemia de Covid-19 tampoco le gusta esta fecha, por lo que el Ayuntamiento la ha suspendido y ha hecho un llamamiento a la prudencia y la responsabilidad.

"A Festa da Empanada é un día moi bonito, pero este ano non toca. Xa haberá tempo e tempo de celebrar eventos coma este, pero de momento, ante a situación que vivimos, compre ter prudencia e empatía cos nosos maiores", comentó este lunes el concejal de cultura, Manuel Diéguez, 'Penela'.

Cualquier celebración en el Campo do San Lucas, donde ha tenido lugar en los últimos años la fiesta, está totalmente prohibida y para impedir la entrada de gente, la Policía Local ha precintado el acceso principal y colocado avisos. "Apelo á responsabilidade dos veciños fronte á pandemia. Este ano toca celebrar a empanada na casa, cos nosos", añadió Diéguez.

La expansión del coronavirus no impidió la organización de la Feira do Viño -la de Chantada fue la única de la Ribeira Sacra que pudo celebrarse- pero sí ha afectado a otras actividades multitudinarias del municipio. Es el caso del Folión de Carros del pasado sábado, que no contó con el tradicional desfile, o la Festa da Empanada, que tendría que ser este martes. Así ocurrirá también en noviembre con el festival Castañazo Rock.

ATÍPICO. Uno de los dos festivos locales cada año en Chantada es el martes de las fiestas. Las estampas típicas de este día no serán posibles esta vez. No habrá, o al menos no estarán permitidas, pandillas de amigos con la misma camiseta comiendo empanada en el campo, ni charangas ni familias enteras de juerga durante toda la tarde.

Sí habrá quien celebrará la Festa da Empanada al estilo de 2020, es decir, en casas particulares y en grupos de personas reducidos. Otros prefieren dejar la comida típica de un día como éste en Chantada para una ocasión diferente.