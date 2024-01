Pantón dispone de cuatro nuevas viviendas sociales

El alcalde de Pantón, el popular José Luis Álvarez, anunció la finalización de las tareas para acondicionar la conocida como Casa do Curro, en la entrada a Ferreira, para habilitar cuatro nuevas viviendas sociales en ella. El regidor indicó que los trabajos, realizados por la empresa Contratas Pérez de Portomarín, tenían un plazo de ejecución de un año, periodo que se cumplió.

José Luis Álvarez destaca la importancia de este proyecto, en el que se invirtieron 260.000 euros, 160.000 aportados por la Xunta de Galicia y el resto a cuenta de las arcas municipales.

Son pisos con dos habitaciones, salón, cocina y cuarto de baño y con calefacción de suelo radiante. Además, cada una de ellas tiene una zona de huerta de 400 metros cuadrados.

Ahora, el equipo de gobierno de Pantón trabaja en la elaboración de las bases que servirán para la adjudicación de estas cuatro nuevas viviendas. Podrán acceder todas las personas inscritas como demandantes de vivienda en la Xunta de Galicia, aunque tendrán preferencia los vecinos de Pantón sobre el resto. Se atenderá principalmente los ingresos económicos a la hora de dar la concesión.

El municipio dispone de otras ocho similares que se habilitaron hace unos años en las antiguas casas de los maestros, cerca del colegio público. Están todas ocupadas, en régimen de alquiler, de arrendamiento con derecho a compra o de compra directa.

Álvarez añadió que la población en el municipio crece, sobre todo de gente joven, por lo que contar con viviendas sociales es necesario. Destacó que desde el Ayuntamiento continuarán promocionando la creación de más casas de este tipo, toda vez que, subrayó el regidor, "sabemos que hai moita xente traballando no noso concello que non está censada nin vive ao non ter acceso a unha vivenda a un prezo axeitado".

José Luis Álvarez espera, según indica, "aumentar o parque de vivendas sociais ao longo dos próximos anos".