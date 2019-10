El Concello de Monforte reducirá a la mitad las tasas del cementerio municipal

"Os monfortinos pagarán menos impostos no 2020", espetó el alcalde, José Tomé, nada más empezar su intervención para anunciar los cambios en las ordenanzas fiscales aprobadas ayer por el pleno de la corporación. Entre esas modificaciones se encuentra la reducción a la mitad de las tasas del cementerio municipal.

El regidor socialista de Monforte señaló que las bajadas se producirán tanto a la hora de llevar a cabo sepulturas como transiciones. Es la rebaja más importante, pero no la única. La otra tiene que ver con el servicio de recogida de basuras y afectará a las viviendas que funcionen como oficinas —caso de abogados, arquitectos o asesores—, que tributarán solo por la actividad profesional y les será suprimida la doméstica. Tomé indicó que estas medidas están incluidas en los presupuestos municipales que propuso el pasado enero y que no salieron adelante, pues entonces gobernaba en minoría. Las elecciones de mayo le otorgaron mayoría absoluta. Sin embargo, y según explicó el propio alcalde, no pudo aplicar los cambios al no estar permitido hacerlos en mitad del año.

Respecto al uso del cementerio, Tomé precisó que por cada sepultura, cabida, hueco o altura se pagarán cinco euros anuales. Hasta ahora, dijo el regidor, este servicio suponía diez euros para los vecinos. En el caso de los nichos de tres alturas, el impuesto descenderá de 30 euros al año a 15.

TRANSMISIONES. En el caso del parentesco de primer grado, los vecinos pasarán de pagar 59,156 euros a 29,58. Para los de segundo, se bajará de los 177,46 a los 88,73; para los de tercer grado, de 177,46 a 354,93 y para los de cuarto; de 532,40 a 266,20 euros.

Tomé añadió que el resto de ordenanzas municipales quedarán congeladas. Solo se actualizarán los índices de precios de consumo (IPC) que lo tengan establecido por contrato. En esta situación se encuentran las piscinas municipales, el abastecimiento de agua y la red de saneamiento, que sufrirán una subida del 0,3% de septiembre de 2018 a agosto de este año. También es obligado cambiar el IPC de la recogida de basura, aunque será menor, el 85% del 0,3%.

El alcalde de Monforte concluyó señalando que se mantendrán las bonificaciones en el Icio, el IAE y el Ibi. El objetivo de estas medidas, subrayó, es favorecer la implantación de empresas en la ciudad del Cabe y la creación de nuevos puestos de trabajo. Las oficinas en viviendas solo pagarán los impuestos de la recogida de basura por su actividad profesional y no por la doméstica