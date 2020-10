El Concello de Monforte flexibilizará el pago de tasas a partir de 100 euros

Menos impuestos, tasas congeladas y el fraccionamiento del pago a partir de 100 euros y no de 300 son algunas de las modificaciones fiscales para los presupuestos de 2021 que el equipo de gobierno de Monforte llevará al pleno del próximo día 26. El alcalde, José Tomé, anunció su propuesta ayer en compañía de la teniente de alcalde, Gloria Prada, y el concejal de servicios, José Luis Losada.

El Ayuntamiento establecerá tres tramos para abonar las deudas tributarias aplazables. Aquellas que sean de entre 100 y 200 euros podrán pagarse en un periodo máximo de doce mensualidades; las comprendidas entre 200 y 300 euros, en 18; y las que sean superiores a 300 euros, en 24 meses como máximo.

Tomé destacó que la congelación de impuestos municipales se lleva a cabo "por sexto ano consecutivo" y recordó que el pasado mandato "os monfortinos acabaron pagando menos no 2020 que no 2015". Además, subrayó que esta línea de trabajo "permítenos ser especialmente sensibles coa difícil situación que todos atravesamos por mor do covid-19".

EN DETALLE. El año que viene se mantendrá la reducción en un 50% llevada a cabo en 2020 de la fiscalidad de la ordenanza del cementerio municipal por sepultura y transmisiones. Por otro lado se definirá "mellor" el concepto de sujeto pasivo para requerir a las funerarias o los herederos el impuesto de enterramiento.

Las concesiones administrativas sobre nichos, cabidas y sepulturas se realizarán a partir de ahora por la enumeración correlativa de las mismas.

Tomé explicó que se mantendrán las bonificaciones aprobadas en 2019 para el Icio, el IAE y el IBI. En cuanto a este último, las bonificaciones de carácter rogado deberán solicitarse antes del 30 de junio para que tengan efectos en el padrón del ejercicio. Este mismo plazo queda establecido para las exenciones por familia numerosa.

Quedan liberadas las entidades sin fines lucrativos, como colegios o lugares de culto, titulares de bienes inmuebles. Su exención estará condicionada a una correcta comunicación por medio de la correspondiente solicitud.