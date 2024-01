El Concello de Monforte clausura un pub en la Rúa Duquesa de Alba

El alcalde de Monforte, el socialista José Tomé Roca, comunicó que la junta de gobierno local aprobó el precintado de un local de hostelería tipo pub situado en la Rúa Duquesa de Alba, concretamente en el bajo del número 46, por no contar con licencia definitiva de apertura.

En concreto, en la citada junta se acordó incoar expediente de reposición de la legalidad urbanística por ejercicio de la actividad en el mencionado local, pues estaba amparado únicamente por una licencia provisional caducada que no permite la apertura del mismo por no estar vigente la licencia.

En este sentido, también se declaró ineficaz la comunicación previa que la actual gerencia del local presentó solicitando el cambio de titularidad de licencia de actividad económica del establecimiento debido precisamente a que ese cambio.

El regidor monfortino explicó de decidieron adoptar la medida cautelar de cierre del establecimiento ante el peligro que su apertura pudiese suponer para los intereses públicos. Para ello, agentes de la Policía Local procedieron este jueves, a las 17.00 horas, al precinto del local.

Desde el Ayuntamiento señalaron que la medida cautelar de cierre y precinto del local se realiza para garantizar que no se ejerza la actividad de manera irregular, y que no se abra el local, sin el necesario título de habitabilidad, que no es otra cosa que una licencia en vigor. La administración local sigue de cerca la actividad hostelera en la Rúa Duquesa para que no se den irregularidades.