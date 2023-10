El Concello de Monforte amplía el SAF para incluir a 15 grandes dependientes

El Ayuntamiento de Monforte ha decidido incrementar en 840 horas por mes el servicio de dependencia que ofrece a través del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). La previsión aproximada será la atención de 15 personas grandes dependientes y dependientes severos, que actualmente están en lista de espera.

La primera teniente de alcalde, Gloria Prada, señaló que esta decisión obedece a "tentar desconxestionar a lista de agarda existente, axilizando o proceso de alta e reducindo o tempo de espera para o acceso ao servizo dun maior número de persoas en situación de dependencia que en moitos casos están sendo atendidos a través do Concello e como medida de apoio mentres non acceden polo sistema de atención á dependencia".

El incremento en el presupuesto del SAF supone, dijo Prada, un esfuerzo económico muy relevante que permitirá poder ayudar a personas en situación de gran dependencia, "xa que dende o Concello estamos moi preocupados por mellorar os servizos a estas persoas, preocupación que a Xunta non manifesta".

En este sentido, desde el equipo de gobierno local se criticó al Ejecutivo gallego. "É a que ten as competencias en servizos sociais, e polo tanto no servizo de axuda no fogar. Sen embargo destina soamente 12 euros por hora, fronte ós 19,12 por hora ordinaria e aos 21,98 euros por hora festiva que debe asumir o Concello".

Esta ampliación del servicio para atender a esos 15 grandes dependientes le supondrá a las arcas municipales 50.000 euros más al año, que se sumarán a los 1,8 millones de euros anuales en los que ha contratado el servicio de ayuda en el hogar. "Cómpre salientar a prevalencia de avanzada idade das persoas dependentes que figuran neste servizo e a necesidade indispensable de atención nas actividades básicas da súa vida diaria", destacó Gloria Prada.

En el pasado mes de abril se resolvió el concurso de adjudicación del SAF de Monforte, resultando ganadora la oferta presentada por Attende Care S.L. por un importe de 5.513.724 euros para un contrato de tres anos.