El Concello inicia el mayor plan urbanístico en Monforte en décadas

El Concello de Monforte inició el martes el mayor plan de ordenación urbanística de la ciudad que tiene lugar desde hace décadas. La intervención, a la que casi se ha destinado un millón de euros, consiste en crear solares edificables y zonas verdes en un amplio espacio situado en el barrio de Cobas, limitado, por un lado, por La Rúa Ourense y, por otro, por el río Cabe. A mayores, servirá para dar salida a una céntrica calle, Rof Codina, una vieja aspiración de los vecinos de esta vía paralela al paseo fluvial.

Es necesario remontarse a las épocas en las que Celestino Torres Rodríguez y Nazario Pin Fernández estuvieron al frente de la alcaldía. En la década de los 90, el primero fue capaz de dar salida a la Rúa Celso Emilio Ferreiro hacia Escultor Francisco Moure, y así habilitar millares de metros cuadrados para edificar viviendas.

En cuanto al segundo, Pin Fernández, logró desbloquear otra calle sin salida, la Rúa Sarria, conectándola con el tramo final de la Avenida de Galicia. En este caso, desde hace 25 años que se ejecutó la urbanización no se ha construido ningún edificio en esta zona.

Una balsa de maleza. La empresa Misturas Obras e Proxectos será la encargada de ejecutar los trabajos por un importe de 915.225,85 euros. "Estas obras van permitir eliminar a balsa de maleza que existe dende o final da rúa Rof Codina ata a rúa Cobas e na rúa Fontecha, abrindo novos viais, creando novas parcelas para edificar e unha nova zona verde axardinada arredor da gardería municipal", destacó el alcalde, José Tomé Roca.

El regidor añadió que con este proyecto "imos cambiar a fisonomía da cidade, mellorando a trama urbana e poñemos en valor unha zona da cidade moi preto do monumento do Colexio do Cardeal, que sen dúbida lle vai dar unha maior calidade urbana a esa parte de Monforte".

DETALLES. En la llamada Zona C se abrirán nuevas calles, se crearán 15 parcelas edificables (para levantar edificios de planta baja y tres alturas) y se habilitarán espacios libres y ajardinados de 8.900 metros cuadrados, uno de ellos alrededor de la guardería infantil municipal.

Para calles nuevas se han destinado 6.323 metros cuadrados. Los solares ocuparán 5.785 metros cuadrados y su aprovechamiento urbanizable es de 22.230 metros cuadrados edificables, de los cuales 4.744 serán para bajos y 17.486, para viviendas.

Así, se puede hablar de unas 180 viviendas de unos 90 metros cuadrados útiles por planta.

Los accesos a la guardería municipal serán peatonales por seguridad de los niños que acudan al centro, teniendo la posibilidad de estacionar muy cerca a ambos lados, tanto en el parque de Os Condes como en las nuevas calles que se van a construir.

COOPERACIÓN. José Tomé manifestó que la zona afectada comprende doce fincas de un total de 73 propietarios. La fórmula legal puesta en marcha por el Concello para la urbanización de sus terrenos fue el de la cooperación.

El alcalde explicó que este sistema permite a las administraciones municipales promover una urbanización repartiendo entre los dueños tantos las cargas como los beneficios. Hay otra opción si hay propietarios no dispuestos. El Concello asume el plan y los solares pasan a ser suyos.