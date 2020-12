El Concello no indemnizará a una vecina que se cayó y lesionó en la Rúa Cardenal

El alcalde de Monforte, José Tomé Roca, anunció una sentencia favorable al Ayuntamiento dictada por el Juzgado del Contencioso-Administrativo número dos de Lugo, en relación a la reclamación interpuesta por una vecina, M.J.G.V., a raíz de una caída sufrida en la Rúa Cardenal. La monfortina reclamaba una indemnización a la administración local de 3.603,41 euros.

En concreto, el percance por el que se interpuso la demanda contra el Ayuntamiento acaeció el 2 de septiembre de 2020, cuando M.J.G.V. caminaba por la calle principal de la ciudad a la altura del inmueble con el número 32, acompañada por un familiar, y tropezó con una baldosa, provocándole una caída que hizo que fuese trasladada de urgencia al hospital comarcal.

La justicia determinó que se consideró probada la caída en la vía pública de la persona demandante, ya que la Policía Local de Monforte fue avisada del suceso, además de existir un parte de urgencias del centro sanitario.

Pero, tal y como indica la sentencia, la víctima no presentó como testigo del incidente al familiar que en aquel momento caminaba con ella. Señaló que la demandante no aportó pruebas concretas, de efecto causa, además de no haber recurrido a ese pariente para que corroborase que, efectivamente, la caída y las lesiones se produjeron debido al mal estado de la calzada de la Rúa Cardenal.

La obra supuso una inversión de 300.000 euros

El motivo principal que supuso para el Contencioso-Administrativo la desestimación de esta demanda contra el Concello fue la "inexistencia de nexo causal fundamentado en un riesgo común de la vida cotidiana", siendo el hecho juzgado "un mero percance casual, desafortunado y fortuito al que comúnmente están expuestos los peatones".

Desde el gobierno local se lamentan las lesiones que esta persona sufrió a raíz de "este tropiezo fortuito y desafortunado" y se espera que, una vez renovado todo el pavimento de esta calle, no se produzcan más caídas de este tipo.

La administración monfortina destacó también que la justicia le ha dado la razón al Ayuntamiento, "por lo que no todas las caídas que se produjeron en esta calle eran imputables al mal estado de la vía".

Sea como fuera, el Concello contrató a la empresa Ovisa el levantamiento de todas la losas de granito de la vía para, en algunos casos, recolocarlas y en otros, poner piezas nuevas debido a su deterioro. La obra supuso una inversión de 300.000 euros.