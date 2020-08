El Concello hará reformas en dos de los puntos más visitados de Monforte

El Ayuntamiento de Monforte actuará durante el mes de septiembre en dos de las localizaciones más visitadas de la ciudad con el fin de mejorarlas. Se trata de la torre de A Homenaxe y el patio interior del Centro do Viño, cuyas obras se repartirán una inversión de 45.980 euros.

La teniente de alcalde de Monforte, Gloria Prada, manifestó que la meta de las acciones reside en "o embelecemento, rehabilitación e dinamización destes dous centros, dado o alto volume de visitas que reciben". Esta renovación se verá traducida en la colocación de diversos paneles informativos e interactivos y en la sustitución de iluminación interior de los diferentes espacios.

A la torre de A Homenaxe, que el Ayuntamiento considera "o elemento máis representativo do Val de Lemos" se destinará una mayor inversión, que alcanza los 25.785,10 euros. El proyecto incluye la compatibilidad entre materiales y tratamientos antiguos y modernos, la distribución de las plantas del inmueble por temática e interpretación aprovechando el material en buen estado y la sustitución de toda la iluminación interior por focos que alumbren cada recurso desde abajo.

Uno de los grandes objetivos de este último punto del plan es acabar con los feísmos existentes en forma de cables. También se busca aumentar la seguridad por medio de la colocación de barandillas y pasamanos en la escalera.

La recepción seguirá en la planta baja, donde se colocará un panel informativo con el contenido de los distintos espacios y un mostrador. Uno de los elementos destacados en la entrada a la torre es el aljibe, construido para almacenar el agua de la lluvia. Sus alrededores quedarán libres de obstáculos y serán iluminados.

En la primera planta, la de organización social, se reorganizarán los paneles y mobiliario existentes de acuerdo con la temática de la sala y en la segunda, de recreación, estarán los elementos relacionados con la estética de la torre y la singularidad de la Edad Media. La última planta contará con la cartelería relacionada con la fortaleza donde se emplaza la torre y la historia de Monforte.

CENTRO DO VIÑO. Al Centro do Viño se le reserva una inversión de 18.742,90 euros para reconvertir el patio interior como sala de exposiciones de artistas. La idea es ofrecer un espacio más actual que complemente la oferta del Museo do Viño y la oficina de turismo.

En esta zona ya se exhiben puntualmente obras de distintos artistas, pero no está acondicionada para ello. A este fin se dedicará toda la galería cubierta de la primera planta y las paredes del patio de abajo

El plan contempla la instalación de un sistema de rieles, pintar de blanco las paredes y barnizar la carpintería de madera de la galería. En la entrada desde la oficina de turismo se colocará un punto de información interactivo.