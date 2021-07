El Concello hará una nueva calle en el polígono para favorecer su ampliación

El alcalde monfortino, el socialista José Tomé Roca, anunció en la mañana del lunes la construcción de una nueva calle en el polígono industrial de O Reboredo. El proyecto sale a licitación pública por 360.000 euros, donde además de la creación de la vía se contempla dotarla a ambas márgenes de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro eléctrico, entre otros.

Tomé señaló que su grupo de gobierno optó por la realización de tal obra para favorecer el crecimiento, en concreto la ampliación, del parque empresarial, donde a fecha de hoy quedan solamente dos parcelas por vender.

DIPUTACIÓN. El regidor explicó que este nuevo vial permitirá habilitar nuevo espacio empresarial, ya que en su cara este lindará con un amplio terreno propiedad de la Diputación Provincial, en concreto 150.000 metros cuadrados adquiridos allá por el año 2012.

Tomé consideró que la nueva calle facilitará la recalificación de estos terrenos. A día de hoy son rústicos, pero tienen que ser catalogados como industriales.

La Diputación intentó en 2013 que la Xunta favoreciese tal cambio, pero desde el Gobierno gallego se negaron a ello.

Así, desde entonces no hubo ningún movimiento nuevo hasta ahora, cuando Tomé cree que una vez hecha la obra y urbanizado el terreno no habrá mayores problemas a la hora de proceder a la recalificación.

CARACTERÍSTICAS. El nuevo vial tendrá una longitud de casi medio kilómetro. Se levantará sobre un antiguo camino de carros situado en un espacio municipal.

El alcalde explicó que la actuación permitirá hacer una carretera de 16,5 metros de ancho, contando los viales en ambos sentidos de circulación, espacios para aparcamiento y aceras.

El plazo para anotarse las empresas interesadas en la adjudicación de los trabajos ya está abierto. Son 26 días naturales, cerrándose la recepción de ofertas el día 7 de agosto a las dos de la tarde.

José Tomé indicó que a la hora de la adjudicación se valorarán mejoras como el grosor de la capa de aglomerado asfáltico a aplicar y la ampliación del plazo de garantía del proyecto ejecutado, pero también las especificaciones recogidas en la memoria técnica.

Según especificó, entre todas sumarán un 40% de la puntuación a dar a las empresas concurrentes. El 60% restante será para valorar la reducción del precio de licitación.

COMUNICACIÓN. El alcalde está convencido de "as grandes posibilidades do polígono do Reboredo, pois está ben situado, nun punto estratéxico, e ten boas comunicacións". Sobre esto último sí que puso un solo pero cuando señaló que sería ideal disponer de carriles de aceleración y deceleración en la carretera Nacional 120, desde donde se accede al parque empresarial.

Añadió que tiene otra ventaja, "pois cando esté feita a autovía A-76 esta só pasará a un quilómetro de distancia do polígono". Por todo ello, Tomé está convencido "do enorme futuro do noso parque empresarial".

Seis parcelas vendidas en los últimos meses

Suelo Empresarial del Atlántico (SEA ) autorizó en los últimos meses operaciones de venta en el polígono monfortino por un importe de 705.139 euros, que corresponden a seis parcelas. Las empresas que se hicieron con esos terrenos, cuya superficie suma 36.161 metros cuadrados, están vinculadas a distintos sectores, como la industria o la alimentación.



Usos sin concretar

La mayor parte de las parcelas adquiridas recientemente están pendientes de que se concrete su ocupación, como con otras compradas con anterioridad, como es el caso de la asociación Prodeme.