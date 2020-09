O Courel instala pavimento de chapacuña en Seceda

O Concello de Folgoso do Courel vén de executar a obra de instalación de pavimento de chapacuña no núcleo de Seceda e no muro da Praza Alto de Vilela. Os traballos foron adxudicados á empresa Construcciones Touzón y Fernández S.L. e están case rematados na súa totalidade.

A actuación fíxose con cargo ao plan único da Deputación e con fondos propios do Concello. O investimento total é de 32.902,43 euros.

"A obra supón unha aposta por preservar a identidade de Seceda e trae unha importante mellora de cara a súa conservación futura", valorou a alcaldesa, Lola Castro, que supervisou os arranxos acompañada polo concelleiro de obras, José Antonio López. Os traballos deben rematar antes do día 30.