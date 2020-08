O Concello do Saviñao reabre a piscina este domingo

A piscina municipal do Saviñao volverá recibir bañistas a partir deste domingo, tras permanecer pechada desde o pasado 26 de xullo por "precaución". Anunciouno este venres o Concello, que agradece a "paciencia" e chama á precaución. "A túa saúde depende de todos", salienta.

As instalacións estarán abertas desde as tres da tarde do domingo, para recuperar a actividad suspendida hai dúas semanas.

Foi pouco despois de que se detectase no municipio un brote de coronavirus vinculado a unha celebración familiar. Diagnostícaronse quince positivos, oito no Saviñao e sete en Paradela.