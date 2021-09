Monforte destina 918.000 euros a urbanizar en la zona de Cobas dos hectáreas

El regidor monfortino, José Tomé, anunció este jueves en compañía de la teniente de alcalde Gloria Prada y del concejal de servicios, José Luis Losada, la inminente urbanización de una zona en el centro de la ciudad, en el barrio de Cobas, a orillas del Río Cabe, de 21.000 metros cuadrados. Tomé indicó que se trata de un proyecto que cambiará "por completo a fisionomía de Monforte", ya que se verá afectada una gran bolsa de terreno ocupada por la maleza.

Para llevar adelante este plan se dispone de una partida de 918.000 euros. Las empresas interesadas en ejecutar las obras tienen de plazo hasta las 14 horas del día 5 de octubre para presentar sus ofertas económicas. La adjudicación se realizará antes de que finalice este año. La empresa ganadora dispondrá de ocho meses para desarrollar los trabajos.

Se abrirán nuevas calles, se crearán 15 parcelas edificables (para levantar edificios de planta baja y tres alturas) y se habilitarán espacios libres y ajardinados de 8.900 metros cuadrados, uno de ellos alrededor de la guardería infantil municipal. También se le dará salida a la Rúa Rof Codina. Todo ello, destacó el alcalde, permitirá poner en valor un punto céntrico muy próximo al colegio del Cardenal, en fase de ser declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

La llamada por el Concello zona C fue calificada como suelo urbano no consolidado por el pleno de la corporación en una sesión celebrada el 12 de abril del año 2000. El acuerdo produjo una modificación de las normas subsidiarias de planeamiento municipal, que ahora permite urbanizar esta área.

El proceso fue retomado por el actual equipo de gobierno en noviembre de 2020 hasta conseguir en el pasado mes de junio tener cerrado el proyecto constructivo y ayer sacarlo, finalmente, a licitación pública.

AFECTADOS. José Tomé manifestó que la zona afectada comprende doce fincas de un total de 73 propietarios.

La fórmula legal puesta en marcha por el Concello para la urbanización de sus terrenos es la de cooperación.

El alcalde explicó que este sistema permite a las administraciones municipales promover una urbanización repartiendo entre los dueños tantos las cargas como los beneficios.

Hay otra opción en caso de que haya propietarios que no estén dispuestos, por la cual el Concello asume el plan y los solares de los que no paguen pasan a ser de titularidad pública hasta el valor del coste de la urbanización, repercutiendo el resto de los terrenos edificables a los dueños iniciales.

José Tomé destacó que el proyecto de urbanización "da zona C vai ser pioneiro en Monforte e en moitos outros concellos de Galicia, pois hai moi pouca experiencia neste tipo de urbanizacións, e a través del imos mellorar urbanisticamente unha zona sensible para a nosa cidade, que cada vez ten máis vida, como é a contorna do río frente ao parque dos Condes e o colexio do Cardenal".