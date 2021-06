El Concello destina 457.000 euros a arreglar vías rurales y urbanas de Monforte

El regidor de Monforte, José Tomé Roca, acompañado por la primera teniente de alcalde, Gloria Prada, anunció en la mañana de ayer diez nuevos proyectos de mejora de calles, vías y caminos, tanto urbanos como rurales, en el municipio. Tomé señaló que se trata de continuar con su programa de infraestructuras viarias "para darlle un mellor servizo aos veciños". La suma de las inversiones destinadas a esa decena de planes asciende a 457.653 euros.

Las actuaciones comprenden la renovación del firme, la colocación de señalización y el pintado de las correspondientes señales viarias. En el ámbito urbano, las obras se llevarán a cabo en la zona de las viviendas sociales Val de Lemos, en la vía principal de Rioseco, en la parte baja de la Rúa Corredoira y en Concepción Arenal.

En estos dos últimos casos, dijo Tomé, servirán para concluir la renovación de todas las calles tanto del barrio del Hospital como del barrio de A Estación, tareas llevadas a cabo durante su mandato, que arrancó hace seis años.

En el rural, las obras se desarrollarán en los caminos entre Morade Grande y A Pena, en la carretera entre As Gándaras (Vilamarín) y Morade Grande, en la vía ubicada entre Vilamarín y la carretera de Rozavales, en el camino de As Fonte-Reigada, en diversas vías de Ribasaltas y en todas las pistas principales de la parroquia de Distriz. Finalmente, en la parroquia de Piñeira, se acometerán tareas de mejora en los caminos municipales de A Barxela, O Carballo y en la zona de As Bodegas.

Tomé señaló que en breve "daremos a coñecer outros proxectos importantes para seguir mellorando a nosa cidade e tamén o conxunto do concello".

Mientras el regidor monfortino realizaba este anuncio, una empresa especializada en asfaltados procedía al arreglo de un pequeño tramo de la Rúa Abeledos cercana al cruce con Irmáns Dapena, desde donde se accede al hospital.

Ya por la tarde, la misma empresa se situó en la Avenida de Galicia, junto al puente nuevo, para ejecutar unas labores similares. Se fresó la calzada y se aplicó una nueva capa de aglomerado asfáltico en caliente. La obra produjo importantes retenciones de tráfico en el centro de la ciudad.