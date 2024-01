El Concello de O Courel abrirá este verano una zona de baño en el Lor

Las obras del área recreativa de Mogoxe, una zona de descanso situada en un prado de 5.000 metros cuadrados a medio camino entre Folgoso y Seoane do Courel, están prácticamente rematadas, indicó la alcaldesa, la popular Lola Castro, que espera que este verano este todo listo para que vecinos y visitantes disfruten de un espacio único a orillas del río Lor, en su curso más alto.

Los trabajos sufrieron algunos retrasos desde que comenzaron a principios de 2022. Hubo que ajustar plazos y dejar a un lado alguna parte del proyecto original debido a la fuerte subida de los precios de los materiales de construcción.

Este jueves, Lola Castro se mostraba satisfecha por sacar adelante esta infraestructura, en su primera fase, para dejar hecha una presa, muros de contención, balsa de agua en el cauce, los cimientos de un futuro espacio para levantar un pequeño bar y el cerramiento de un parque infantil.

FINANCIACIÓN. Lola Castro indico que buscará financiación para levantar el chiringuito, pero destacó el hecho de que el área de esparcimiento y baño eche a andar este verano.

"É a parte esencial do proxecto, por en valor unha zona de especial interés natural dentro do xeoparque Montañas do Courel cunhas infraestructuras perfectamente integradas na contorna".

Añadió que no disponer de ese pequeño bar cuando se abra la zona de baño será un mal menor, pues todos los que deseen disfrutar de la zona de Mogoxe siempre tendrán la oportunidad de llevar sus bebidas y comida en bolsas refrigeradas.

CRÍTICAS. La alcaldesa de O Courel fue objeto de críticas por plantear y ejecutar esta zona de esparcimiento, pero ella siempre defendió este lugar como "unha demanda dos veciños, que levaban tempo pedindo que se habilitase unha zona de baño no Lor para poder sacarlle máis partido a este río marabilloso", dijo.

Desde que la propia Lola Castro y el por entonces vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunciaron el proyecto, que contaba con un presupuesto de 375.000 euros, fueron muchas las voces que se mostraron críticas con el complejo de Mogoxe. La regidora local asegura que se debieron al "descoñecemento" con respecto al plan previsto para este singular lugar.

INTEGRACIÓN. En este sentido, destacó que estará "moi integrado na contorna, se non a Rede Natura xa non nos daría permiso. Non imos invadir o río para nada e os materiais que máis se van empregar son a pedra e a madeira", aseguró Castro.

Además de la zona de baño, el área de Mogoxe contará en el futuro, cuando la alcaldesa cuente con la financiación necesaria, con juegos para niños y una pista de voleibol. A esto habrá que sumar, más adelante, ese chiringuito para atender al público que contará con una amplia terraza.

ESPACIO ÚNICO. O Courel forma parte de la Zona de Especial Conservación Ancares-Courel, es uno de los 23 municipios integrados en la Reserva de la Biosfera de la Ribeira Sacra y Sierras de O Oribio y O Courel y está incluido en el único geoparque mundial declarado en Galicia.

Estas circunstancias convierten al municipio en el segundo ayuntamiento gallego en cuanto a mayor superficie de espacios protegidos se refiere.