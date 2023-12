El Concello de Chantada tendrá 8,4 millones de presupuesto

El Ayuntamiento de Chantada dispondrá para el próximo año de un presupuesto de 8.425,014 euros, siendo la mayor parte del gasto, casi la mitad de ese dinero, el que se destinará a gastos de personal (3,1 millones) y a cubrir las facturas de bienes y servicios (3,9 millones). En cuanto a las inversiones reales, estas cuentan con una partida de casi 850.000 euros. El alcalde, el popular Manuel Lorenzo Varela, señaló que "se por cada 1.000 habitantes temos un millón de ingresos e de gastos, estamos en condicións de dar os mellores servizosposibles".

Varela añadió que a las inversiones contempladas en los presupuestos municipales habrá que añadir las subvenciones que aportará la Xunta de Galicia, que servirán para, por ejemplo, cofinanciar el servicio de atención temprana a niños con dificultades de aprendizaje o para hacer la biblioteca municipal más accesible.

El regidor local destacó, además, la firma de un convenio con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para realizar estudios para canalizar el río Asma y sus afluentes, todo para que, con una inversión de dos millones de euros, evitar que el agua de lluvia vaya a los colectores y que la depuradora de residuales no se vea colapsada por la entrada de agua limpia.

Manuel Lorenzo Varela manifestó que no se subirán los impuestos. "Cando non endebedas á cidadanía, non aumentas impostos e segues prestando ou incluso aumentado servizos, creo que podemos estar satisfeitos", destacó.

Algo que sí se comenzará a cobrar es la recogida de la basura en el medio rural, así como a los hosteleros por colocar terrazas. Para ello se redactará una ordenanza municipal.