El Concello de Chantada comienza la peatonalización del casco histórico

El Ayuntamiento de Chantada ha comenzado la primera fase del proyecto de peatonalización del casco histórico de la villa con el cierre este viernes al tráfico en la céntrica Praza do Cantón. La Rúa do Comercio se cerrará el domingo a medianoche, por lo que el lunes ya no se podrá circular en coche en ambas zonas, según confirma el alcalde de Chantada, Manuel Varela. Los únicos vehículos que podrán circular serán los de residentes y de servicios.

Esta peatonalización "levámola no programa no goberno local e é unha decisión para a que os comerciantes xa tiñan boa predisposición", afirma el concejal de Obras y Patrimonio de Chantada, Diego Otero, quien añade que esta decisión de comenzar a peatonalizar ambas calles se debe a que "temos a obriga de conservar o casco histórico, de potencialo e poñelo en valor e tamén serve para que a xente monte o seu negocio". El edil de obras confirmó también que se instalarán nuevas jardineras y bolardos en la Rúa do Comercio, pero no acometerán ninguna obra porque el objetivo es preservarla y garantizar el espacio para los viandantes.

Otro de los motivos que llevó al equipo de gobierno de Chantada a tomar la decisión de comenzar el corte al tráfico del centro es el hecho de que el Camino de Invierno pasa por la villa y, es por ello que el año próximo tienen previsto llevar a cabo la segunda fase de peatonalización integral de todo el centro histórico.

El regidor de Chantada asegura que esta medida cuenta con el beneplácito de la mayoría de los comerciantes de la villa y de muchos chantadinos que lo ven como "unha forma de restablecer a actividade".

La Praza do Cantón y la Rúa do Comercio son las segundas calles de Chantada en peatonalizarse, puesto que la primera en cortarse al tráfico fue la Rúa Leonardo Rodríguez hace 16 años. Desde entonces la idea de peatonalizar el centro histórico de Chantada tuvo detractores y defensores, pero según el gobierno local, esta decisión también mira como ejemplo otras villas gallegas que lo han llevado a cabo.

Más de 160 edificios

El gobierno local espera también poder finalizar la rehabilitación de las viviendas gracias al plan ARI (Área de Rehabilitación Integral), que comenzó hace 20 años. El municipio de Chantada cuenta con 162 edificios que están integrados dentro de este plan, que se encuentra en la fase 14 de su ejecución, según el concejal de obras y patrimonio, Diego Otero. La mejora de las edificaciones cuenta con importantes ayudas.



Camiño de Inverno

Por la Villa del Asma transcurre también el Camino de Invierno, la ruta xacobea que atraviesa la Ribeira Sacra, lo que constituye un atractivo más y motivo para preservar el patrimonio chantadino. De hecho, el Xacobeo 2021 supondrá un impulso para la peatonalización integral que espera llevar a cabo el gobierno local para el año próximo.