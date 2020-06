La concejala de Esperta Monforte abandona la corporación local

La única concejala del grupo político Esperta Monforte en la corporación monfortina, Maribel García, ha presentado su renuncia. Los motivos de dejar el cargo se deben, según explica en una carta, a motivos personales. García llevaba cinco años en la corporación local.

En concreto, señala que lleva de baja laboral (es enfermera en el hospital comarcal) desde enero y que aunque la enfermedad que padece "non é de gravidade”, considera que su ética personal “aconsella non estar desenvolvendo outras labores”. También señala que “agardan tempos de moita actividade municipal que precisan de moita dedicación persoal”, algo que en el futuro próximo no podría asumir. Con todo, asegura que seguirá "loitando polo futuro deste pobo".

Su puesto será ocupado por el número dos de la lista de Esperta Monforte, Jaime Germán Vázquez Pérez.