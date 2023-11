"Comprar vinilos es más habitual de lo que la gente cree"

Es un joven pegado a un bajo y enamorado de la música. Daniel Jul tiene 15 años y aunque lleva solo dos con el instrumento que le apasiona, tiene claro que es el suyo, por lo que seguirá aprendiendo.

¿Cómo empezó su idilio con el bajo?

Escucho mucha música y compro vinilos. Un día me pregunté cuál sería el instrumento que tocaría y realmente, el único que me llegó a llamar fue el bajo. Contacté con Rosa Nieves, de la asociación Luis Nieves, porque sabía que en su tienda tiene muchas fotos de músicos y bandas, y me habló del bajo que perteneció a su hijo. Se lo compré y empecé a tocar por mi cuenta, con tutoriales, pero ni de largo aprendí lo mismo que con Gonzalo Herrero, actualmente mi profesor en la Escola de Música Moderna.

¿Cuál es su género musical preferido, tanto para escuchar como para tocar?

Me gustan muchísimos géneros, aunque no diré el tópico de que escucho de todo, porque no es cierto. No escucho canto gregoriano, por ejemplo. Varío por el funk, jazz, metal, rock progresivo... Tengo mis preferidos, pero me gusta ser versátil. Lo que más toco es rock progresivo. Con Gonzalo estoy aprendiendo ahora un tema de Talking Heads.

¿Algún bajista de referencia?

Hay muchos, pero me quedo con Cliff Burton, el fallecido bajista de Metallica, o Roger Waters, de Pink Floyd.

Dijo antes que compra vinilos. Me sorprende en un adolescente como usted.

Pues compro muchos y es curioso, porque se piensa que es un formato anticuado, pero adquirilos es más habitual de lo que se cree entre la gente joven. Se compran muchos más vinilos que CDs. Tanto algunos amigos míos como yo lo preferimos también antes que Spotify. El único formato que está muerto es el casete. En Monforte, siempre voy a buscar los vinilos en una tienda de segunda mano que hay en la Avenida de Galicia y muchas veces no llego a comprar lo que quiero, lo cual quiere decir que están muy demandados.

¿A qué va a dedicar la beca de la asociación Luis Nieves?

Seguiré en la Escola de Música Moderna. Haré el año de bajo que me queda y trataré de adelantar todo lo que pueda de cara al siguiente.

¿Le gustaría en el futuro dedicarse profesionalmente a la música?

Lo he pensado mucho y sí me gustaría, pero veo algunos inconvenientes. Hay cosas de este mundillo que no me acaban de encajar, aunque no tengo dudas de que es lo que más me gusta.

¿Qué es la musica para usted?

Una de las mejores expresiones artísticas que existen. Ninguna disciplina se acerca tanto a mi concepto de arte como la música. Puedes dibujar, por ejemplo, pero por mucha emoción que se le ponga, no es lo mismo.

¿Toca en algún grupo?

Sí y no. No tengo un grupo consolidado, pero conozco a mucha gente con instrumentos, como mi pareja, que es guitarrista, o amigos que son baterías, y nos reunimos a menudo para tocar y ensayar juntos.