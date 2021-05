El comité del Concello de Monforte pide el cese de "represalias" a trabajadores

El comité de empresa de trabajadores (no funcionarios) del Concello de Monforte emitió en la mañana de el lunes un duro comunicado en el que exigió al equipo de gobierno local, del PSOE, el fin del "acoso laboral e as represalias que están sufrindo os traballadores do conservatorio Mestre Ibáñez". Al mismo tiempo, pidió que no sigan adelante los expedientes disciplinarios contra cinco profesores al considerarlos "totalmente desmesurados".

Los representantes de los trabajadores laborales de la administración local quieren que se cree una mesa de negociación en la que estén los sindicatos para solucionar extrajudicialmente los conflictos laborales.

EL ALCALDE RESPONSABLE. José Tomé, alcalde monfortino, no dudó en calificar de "unha mentira" lo dicho por el comité de empresa. Negó que haya acoso laboral y habló de los expedientes abiertos a los profesores del conservatorio como "necesarios para saber si cumplen con su obligación".

Tomé destacó que se trata de un proceso administrativo y que si todo está dentro de la normalidad los docentes no deben preocuparse.

En este sentido, el regidor local declaró que "el personal laboral tiene que cumplir con su jornada laboral y si se detectan posibles irregularidades es oportuno aclarar los derechos y las obligaciones de unos y otros, de todos".

NORMATIVA. El regidor destacó que se encuentra en fase de elaboración una normativa para regularizar el funcionamiento del conservatorio municipal, el trabajo que se presta en este centro. Su intención es que la ordenanza, similar, dijo, a la existente en decenas de municipios de España, servirá para regular un centro desde el punto de vista de la legalidad.

Añadió que desde su creación, en la época del popular Nazario Pin, el conservatorio nunca dispuso de una ordenanza, algo de lo que también se despreocupó el BNG durante sus tres mandatos al frente de Monforte.

Tomé indicó que este reglamento del conservatorio estará listo a finales de este mes y que podrá ser aprobado en junio.

puestos de trabajo. Al mismo tiempo, el equipo de gobierno monfortino trabaja en la redacción de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Concello, en la que se contemplan diferentes aspectos relacionados con los derechos y deberes de sus empleados, sean funcionarios o laborales

José Tomé señaló que se trata de un documento complicado que se elabora desde hace meses y que espera que esté rematado para su aprobación a finales de año.