El comité clínico analizará este viernes si endurece las restricciones en Chantada

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado este jueves que el comité clínico que asesora al Gobierno gallego contra la covid-19 analizará en su reunión de este viernes, de forma específica, la situación de Chantada, Carballo y otros municipios de la comarca de Bergantiños.

Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Núñez Feijóo ha indicado que el martes ya se analizó la situación de estos lugares por el aumento de la incidencia de la epidemia en los últimos días, cuyos alcaldes, además, fueron "preavisados" de que se endurecerían las restricciones.

"No puedo adelantar si finalmente se hará porque el comité no se ha reunido y no dispongo de información actualizada pero este viernes la evaluación será específica allí y se puede dar la posibilidad del cierre de la hostelería en esos lugares", ha concluido.

Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consello de la Xunta, Núñez Feijóo ha repetido, como ya anticipó este miércoles en el Parlamento, que el número de rastreadores implicados en esta labor de forma directa y a tiempo completo es de 700, divididos en cuatro grupos.

Por lo tanto, "nada que ocultar", ha incidido Núñez Feijóo, y ha añadido que "de forma indirecta" el número sobrepasa las 6.000 personas, ya que ahí incluiría el personal de atención primaria, como también lo computan otras autonomías, ha dicho.

Respecto al número de pruebas PCR realizadas en Galicia, el presidente de la Xunta ha censurado que no computen las que se realizan en grupo en el laboratorio de Vigo, que ha cifrado en más 60.000 , y que siguen "sin reconocer" el Ejecutivo, una medida con la que la Xunta está en "desacuerdo" porque el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, "vino a valorar y a ser testigo del sistema", ha dicho.

Durante su intervención, también ha destacado el trabajo de más de treinta personas de la Xunta en la residencia de mayores de Salvaterra desde que fue intervenida por la Consellería de Política Social.

Núñez Feijóo ha criticado haber recibido la información del estado de los mayores en esa residencia por una "denuncia anónima, seguida de un gran despliegue mediático" y ha incidido en que la Xunta seguirá trabajando para que la atención sea "la adecuada".