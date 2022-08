Ribeira Sacra comienza los controles de maduración previos a la vendimia

La D.O. Ribeira Sacra cuenta los días para el inicio de la vendimia y este martes ya comenzaron los controles de maduración. Las técnicas del consejo regulador están comprobando el estado de la uva en parcelas representativas de las cinco subzonas: Amandi, Chantada, Ribeiras do Sil, Ribeiras do Miño y Quiroga-Bibei.

Según destacan desde la D.O., estos controles son fundamentales para determinar la fecha que recomienda el consejo regulador para el inicio de la vendimia, que se este año podría adelantarse una semana con respecto a lo que viene siendo habitual, por lo que se situará en los primeros días del mes de septiembre.

Sin embargo, la fecha que se establezca tras estos controles, que también vigilarán el estado de la uva, es una recomendación y no impide que alguna bodega pueda comenzar antes la recogida de la uva si consideran que alcanzaron las condiciones adecuadas.

El año pasado, aunque la fecha oficial era el 15 de septiembre, algunas bodegas ya habían comenzado a recoger godello el último fin de semana de agosto. La vendimia se prolongó hasta el 20 de octubre la pasada campaña.