El comercio de Chantada solicita ayuda al Concello para minimizar la crisis

Los comerciantes de Chantada están francamente preocupados por los efectos que la falta de actividad que conlleva el confinamiento pueda tener sobre sus negocios. La asociación de empresarios y el Centro Comercial Aberto (CCA) han presentado una serie de medidas al Ayuntamiento para mitigar lo que se les viene encima. Según comunicaron, tras la crisis sanitaria esperan una «hecatombe económica».

El colectivo que preside Néstor Quiroga precisa que estas iniciativas tienen como objetivo «evitar o peche masivo de comercios e empresas, coa conseguinte perda de tecido económico». Una de sus propuestas es la supresión total o de la parte proporcional del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (Ibi). La asociación de empresarios de Chantada solicita la exención de los días que van desde la declaración del estado de alarma hasta final de año.

Otra de las peticiones es eliminar total o proporcionalmente las tasas de la recogida de basuras, el agua u otras similares. En el caso de la hostelería, el CCA considera que este año se debería acabar con el fondo de las terrazas.

"Os hostaleiros son os grandes prexudicados. Persoalmente, eu o que deixo de vender no meu negocio podo sacalo máis adiante. Quen ten un bar non servirá os cafés que deixou de poñer estes días. Haberá que axudalos moito", comentó Néstor Quiroga.

El presidente de la asociación de empresarios y el CCA de Chantada vaticina tiempos duros para los negocios del municipio y por eso reclama también establecer líneas de ayudas a fondo perdido para gastos corrientes como tesorería, alquileres o hipotecas de locales.

Néstor Quiroga ve igualmente fundamental abrir apoyo económico para mantener empleo y agilizar pagos a proveedores. Otro impuesto que aboga por suprimir es el de vehículos de tracción mecánica (IVTM). La asociación de empresarios y el CCA de Chantada creen que estas medidas ayudarían a proteger "o noso activo máis importante, que son os autónomos e empregados por conta propia".

"Non estamos satisfeitos"

Néstor Quiroga cree que las decisiones adelantadas por el Gobierno central son "insuficientes". La asociación de empresarios de Chantada no está satisfecha y advierte de que el consumo "non pasará de cero a cen cando se levanten a restricións, isto vai supor unha perturbación económica sen precedentes". Quiroga explicó que los negocios locales pasaron «de facturar día a día a non facelo».

Críticas

"Os cen mil millóns en avais para créditos son fume, porque o último que precisamos agora é endebedarnos", opina Néstor Quiroga, quien además pide que se aclare todo lo relacionado con la supresión de la cuota de autónomos. "Temos que ser todos solidarios. Non pode haber xente de primeira e de segunda", dijo.