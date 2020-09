...E para comer, Xantarda

CADA VENRES, Alberto García Olivero adoitaba xantar cos seus compañeiros de traballo. Só tiñan unha hora antes de volver ao seu posto na empresa Hotusa e non podían perder moito tempo decidindo onde ir. Había que chamar a cada sitio, preguntar se había mesa libre, saber o menú, debater a opción que máis gustaba e logo volver telefonar para reservar.

Da necesidade de axilizar todo este proceso xurdiu a idea de Xantarda, unha plataforma web na que o usuario pode atopar información moi detallada sobre bares e restaurantes de Chantada. Coma se foran unhas páxinas amarelas dixitais, na páxina aparece desde a dirección, o horario ou o contacto ata a ubicación en Google Maps ou a carta de cada negocio.

O confinamento serviulle a Alberto para lanzar a web nun tempo "récord". O 1 de abril comezou o traballo no estudio da súa casa. A comezos de maio, co comezo da desescalada, Xantarda estaba case lista. Só necesitaba incluír os establecementos e a información sobre eles. Entón comezou unha ruta para facer contactos.

Xantarda ofrece agora datos sobre 35 locais de hostalería. 28 forman parte da asociación de empresarios, que axudou a Alberto co proxecto. O seu grande obxectivo é que na plataforma estean todos os bares e restaurantes de Chantada, aínda que non hai présa por cumprilo. "Irei a máis sitios proximamente e a ver se cando a situación sanitaria mellore podemos incluír máis servizos como a reserva de mesa a través da web ou a petición de comida a domicilio", di.

Método fácil. Nun tempo no que se evitan as cartas físicas para que a xente non teña que tocar nada e así reducir o risco de contaxio de Covid-19, Xantarda permite saber que hai en cada sitio só con mirar á pantalla do teléfono móbil.

En moitos restaurantes e bares de Chantada colocáronse unhas pegatinas cun código QR. Ao descargalo coa cámara ábrese un enlace á web de Xantarda, que dirixe o usuario cara a carta do establecemento en cuestión.

Desde a casa ou a rúa tamén é posible averiguar a oferta de cada sitio. "A web está deseñada para adaptarse a calquera tipo de pantalla, xa sexa dun móbil, unha tablet ou un ordenador", comenta Alberto García, quen relata que o prototipo de Xantarda naceu cando estudou o ciclo de Desarrollo de Aplicaciones y Multiplataformas. Foi o seu proxecto final e valeulle a nota máxima, un dez.

Recoñecemento. Esa fantástica cualificación non é o único éxito colleitado por Xantarda no seu escaso tempo de existencia. A Deputación de Lugo incluíuna entre os cinco premiados dun certame provincial de promoción turística e gastronómica.

Aínda están no aire a data e o xeito de recibir o galardón, pero Alberto atópase moi satisfeito e agarda que o premio sexa un impulso máis para a súa web, que tivo unha moi boa acollida entre os veciños e os hostaleiros de Chantada. "Todos aos que lles pregunto están encantados. A idea parécelles estupenda e cren que era moi necesario desenvolvela", subliña.

Unha pequena exploración por Xantarda abonda para darse conta de que as posibilidades son múltiples e é moi sinxelo aproveitarse delas. Os usuarios poden ata facer un filtro en función do que lles apetece, o tipo de establecemento ao que desexan ir, se é aceptado o pago con tarxeta de crédito ou se hai wifi dispoñible.

Todo está feito para que o proceso de saír comer sexa áxil, cómodo e, sobre todo, seguro. A pandemia obrigou a reinventarse e unhas grandes aliadas poden ser as novas tecnoloxías coma Xantarda, a plataforma xestada naqueles venres nos que uns traballadores de Hotusa discutían onde ir xantar.