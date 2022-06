La Ribeira Sacra es desde el punto de vista del sector primario un vergel. Hay viñas desde Quiroga hasta Taboada, con 1.276 hectáreas cultivadas; cerezos que llenan centenares de metros cuadrados en Chantada y Ribas de Sil y un aceite que se obtiene de unas variedades únicas, la mansa y la brava, que solo existen en el geoparque Montañas do Courel. Este fin de semana fue el momento elegido para exaltar todos estos productos con unos resultados de participación de público de récord, según los organizadores de la 39ª edición de la Feira do Viño de Chantada y de la número 19 de la muestra de cerezas y aceite de Ribas de Sil.

La gente tenía ganas de volver a participar en este tipo de eventos y a pesar de que coincidieron en el tiempo los dos feriales hubo público más que suficiente en una y otra convocatoria.

En Chantada fueron 14 las bodegas pertenecientes a esta subzona de la denominación de origen Ribeira Sacra las que montaron casetas expositoras y de venta. Este domingo, jornada central de la feria, el recinto estaba abarrotado para probar los caldos y maridarlos con, sobre todo, pulpo á feira.

El presidente de la Xunta estuvo en Chantada y el de la Diputación de Lugo, en Ribas de Sil

La cita no quiso perdérsela el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien señaló al sector vitivinícola como uno de los motores clave de la economía del rural gallego y, muy especialmente, de la Ribeira Sacra. Dijo que, no en vano, esta zona cuenta con 2.300 viticultores y 98 bodegas y que el pasado año, registró una producción de vino calificado de más de 3,7 millones de litros, con un valor económico de 21 millones de euros.

Rueda garantizó el compromiso de la Xunta con el sector, tanto en su apuesta por la calidad, la internacionalización y la innovación, como para paliar episodios como el sucedido días atrás a causa de una tormenta que arruinó viñas en Amandi. Dijo que desde el primer momento técnicos de la Administración autonómica se desplazaron a la zona para evaluar daños y coordinar medidas paliativas.

A 63 kilómetros de distancia de Chantada, en el entorno de la playa fluvial de San Clodio, en Ribas de Sil, tenía lugar la feria de las cerezas y el aceite y, por primera vez, también del vino con la presencia de dos bodegas de reciente creación situadas en este término municipal.

Tomé, en la feria de las cerezas y el aceite. CARLOS JULIO GONZÁLEZ

A este acto acudió el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, quien en compañía del alcalde socialista Miguel Sotuela, destacó la importancia de este evento. Dijo que es un ejemplo más del peso que el sector primario tiene en la provincia, que impulsa el patrimonio gastronómico existente y que genera un efecto multiplicador que ayuda a fomentar también el sector servicios.

Tomé valoró además como un acierto que la fiesta de Ribas de Sil haya incorporado el vino. "Falamos dun escaparate máis de promoción dos caldos da Ribeira Sacra e para o enoturismo desta comarca".

El presidente de la Diputación añadió que "o turismo vinícola é un grande aliado da promoción do territorio, un reclamo que atrae visitantes á zona e que, polo tanto, axuda a fomentar a actividade da hostalería, do turismo e do comercio local".