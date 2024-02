Carballedo estrena fiesta gastronómica con el porco celta como protagonista

El próximo día 24 se estrenará una nueva fiesta gastronómica en la comarca, dedicada al cocido de porco celta. Será en Carballedo y estará organizada por la Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta (Asoporcel).

"O obxectivo é reivindicar esta raza autóctona e poñer en valor tanto o porco celta coma o traballo no rural", indicó la presidenta de la cooperativa Tres Fuciños, Isabel Costas. Dicho colectivo forma parte de Asoporcel y es, por tanto, miembro de la organización de la primera edición de este evento.

La fiesta se llevará a cabo en el pabellón polideportivo de A Barrela. Costas avanza que habrá actividades de 11.00 a 19.00 horas, cuando estarán habilitados 15 puestos de artesanía con productos de la zona.

A las 12.00 horas se celebrará una charla sobre la miel y luego otra sobre el porco celta. Igualmente se organizarán demostraciones de cestería y una degustación de jamón de la citada raza.

El público tiene también la posibilidad de participar en una comida. La organización cuenta con un aforo para 500 personas y un menú compuesto por sopa, cocido y postre. Las personas interesadas en asistir deben llamar a los números de teléfono 666.55.25.08 o 619.76.67.13 para inscribirse.

"É unha idea moi novidosa"

El alcalde de Carballedo, Julio Yebra, señaló que la idea de celebrar esta fiesta es «moi novidosa», así como muy positiva para su ayuntamiento. "É certo que hai festas de exaltación do cocido, pero non de porco celta, polo tanto esperamos que funcione ben e que siga celebrándose no futuro", concluyó el regidor.

Las entradas tienen un coste de 25 euros, mientras que los niños de hasta doce años de edad pagarán 15. Durante la jornada también se celebrará entre los asistentes el sorteo de tres cestas con productos relacionados con el porco celta.