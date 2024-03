Comarca a través

A partir de las 17.30 horas de este viernes habrá unos 70 niños de entre ocho y 14 años de edad corriendo alrededor de la casa consistorial de Carballedo. Lo harán por un circuito de prados y un pequeño monte hasta completar los kilómetros que correspondan a su categoría. La prueba forma parte de un circuito escolar de cros que se organiza por primera vez y que constituye un campeonato comarcal.

En función de su edad, los niños correrán 500, 1.000, 1.500 o 2.000 metros de distancia. Hoy lo hacen en A Barrela, el 5 de abril lo harán en Friol, el 12 y el 19 del mismo mes en Taboada y O Saviñao, respectivamente, y el 4 de mayo se completará el torneo en Chantada.

"Non puntúa para o campionato galego, o obxectivo principal é promover a práctica do deporte, e concretamente do atletismo, nestes concellos", indica la concejala de deportes de Chantada, Belén Vázquez, quien añade que la idea "partiu do Concello de Chantada, aínda que cada municipio organiza o seu propio percorrido, a raíz de participar o ano pasado nun campionato semellante en Monforte".

El objetivo de esta primera edición, señala la edila chantadesa, es establecer "unha primeira toma de contacto que sexa un éxito e consolidar a proba no futuro en cada primavera". Igualmente, desde los ayuntamientos participantes aspiran a fomentar el hábito del deporte. El programa Xogade, de la Xunta de Galicia, respalda el evento.

La concejala de deportes de Carballedo, Alba Pérez, avanza que el primer recorrido "unirá as dúas partes, con prados e outra con máis monte e árbore, rodeando a Casa do Concello". Al cierre de esta edición, apuntó, todavía había niños en proceso de inscribirse.

FORMATO. Belén Vázquez explica que es importante para la organización "evitar unha competitividade extrema entre os nenos". Por esa razón habrá medallas para todos los que acudan a las pruebas. Aun así, la competición se saldará con vencedores. "É necesario tamén premiar o esforzo, aínda que todos deben sentirse agasallados", asevera la concejala de deportes de Chantada.

Los más ganadores saldrán de los pequeños atletas que acudan al menos a cuatro de las cinco carreras del mapa. Se sacarán las cuatro mejores puntuaciones para decidir a los mejores.

ATLETISMO. Belén Vázquez asegura que en Chantada "había entre as nais e pais unha importante demanda de atletismo para os nenos", lo cual le llevó a organizar sesiones de entrenamiento, que se desarrollan cada martes y jueves y a las que acuden, dice, unos 20 pequeños.

Una de sus ambiciones es incluir en el futuro el atletismo como oferta en la lista de disciplinas disponibles en las Escolas Deportivas de Chantada. "Este ano fixemos grupo coa idea de mantelo e contar cun monitor específico de atletismo en vindeiras tempadas", concluyó.