El colegio de Quiroga pide a las familias que lleven a los niños, al faltar un 90%

La dirección del colegio de educación infantil y primaria de Quiroga ha emitido un comunicado a través de las redes sociales para solicitar a las familias que vuelvan a enviar a clase a los niños a partir del próximo lunes "polo ben do proceso educativo".

La elevada tasa de contagios en el municipio ha disparado el miedo entre los padres y una gran mayoría del alumnado no acudió al centro esta semana.

Desde el colegio, donde hay dos aulas confinadas por positivos, confirmaron que el pasado martes, de los 160 alumnos totales matriculados, solo asistieron 25. La cifra fue todavía más baja el miércoles, cuando entraron únicamente por las puertas del centro 11 escolares, mientras que el jueves hubo tan solo 19.

La directora, Ana Núñez, indicó que esta situación se ha puesto en conocimiento de inspección, aunque han optado por ser comprensivos, pues en Quiroga la incidencia es tan elevada que hasta el propio alcalde pidió a los vecinos que se confinasen en sus domicilios a partir de las seis de la tarde.

Aun así, desde el centro subrayaron que la anomalía "non pode persistir no tempo" y demandaron la asistencia de los niños a clase, puesto que, dicen, en el colegio se cumple "escrupulosamente" el protocolo de Educación.

"Os casos de alumnos contaxiados producíronse no eido familiar e non no colexio", asegura el centro, que recuerda que la asistencia desde primero de primaria es "obrigatoria" y que a la comunidad educativa solo se le exige dar clases telemáticas a niños enfermos o en cuarentena.

LISTOS. El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, aseguró este viernes que el plan de enseñanza virtual de Galicia está "preparado" para aplicarse en caso de que fuese necesario por el avance de los contagios de covid-19.

Así lo ha trasladado Rodríguez en una comparecencia tras participar en una reunión del comité educativo para analizar este "momento complicado" que atraviesa Galicia desde el punto de vista sanitario en los centros escolares.

De este modo, el conselleiro ha abogado por "mantener la presencialidad" en todo el sistema educativo mientras sea posible y ha advertido de que deberán "seguir en alarma" ante nuevas incidencias que puedan surgir. "Se está haciendo bien el trabajo", manifestó Rodríguez, que, no obstante, considera que Galicia estaría lista "para un hipotético salto a la enseñanza virtual" después de que la totalidad de los centros tengan sus "horarios espejo activados" y de que solo 26 de los más de 1.100 que integran la red pública no tengan todavía sus aulas virtuales "en funcionamiento".

En lo que se refiere a la formación necesaria del profesorado para que el proceso de enseñanza- aprendizaje en modo virtual se lleve a cabo con todas las garantías, en estos momentos 30.231 docentes (22.175 de ellos ya acreditados) participaron en alguna de las casi 1.700 acciones formativas en competencias digitales ofertadas por la por la Consellería.

La semana pasada, como avanzó este periódico, los directores fueron avisados de que tuviesen todo listo y que notificasen sus últimas peticiones de material.

MÁS CONTAGIOS. Los casos activos de coronavirus en centros educativos gallegos han experimentado un nuevo repunte, con 128 contagios detectados en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra acumulada a 3.639. En cambio, se han reducido las aulas en cuarentena a 160 y bajan a nueve los centros cerrados. En Lugo se contabilizan 344 casos, 14 más que en el balance anterior, y diez aulas cerradas, lo que supone un aumento de dos.