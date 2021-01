El Colegio Oficial de Médicos de Lugo aseguró este jueves que su comisión deontológica estudiará si actuar contra el activismo antivacunas que ejerce el urólogo del hospital de Monforte Alejandro Sousa, que en una reciente intervención recomendó, de nuevo, no inmunizarse ni de la gripe ni del covid y se mostró convencido de que esta última vacuna causará "un montón de muertos" que serán atribuidos a la nueva variante del virus.

"Todas las manifestaciones y actuaciones se van a someter al estudio de la comisión deontológica de este colegio para su valoración. De esta valoración derivarán las actuaciones posteriores. Conviene recordar que los profesionales están sometidos a un código deontológico que no se puede vulnerar gratuitamente", apunta el presidente del órgano colegial, Manuel Boquete. "En una situación dramática, cuando han muerto 86 compañeros, cualquier teoría conspiranoica es una gran irresponsabilidad y una mentira. El Colegio Oficial de Médicos no va a consentir que se propaguen impunemente ideas que, aparte de no aportar ninguna solución, ponen en peligro a pacientes y profesionales", dice.

En el caso del doctor Sousa, llueve sobre mojado, porque sus críticas a las vacunas ya pusieron al colegio en alerta el pasado verano, después de que impartiese, junto a otra integrante del colectivo Médicos por la Verdad, una charla en un hotel de Lugo. Con posterioridad, el médico —que fue el segundo sanitario de la provincia con covid y tuvo que ser hospitalizado por ese motivo— admitió en una entrevista publicada en El Correo Gallego que abandonaba lo que dio en llamar "la lucha pública", en referencia a su activismo negacionista (término con el que está en radical desacuerdo) porque resultaba doloroso para su familia. Sin embargo, acabó por no hacerlo y, después de esas declaraciones, ha realizado, como mínimo, dos intervenciones posicionándose en contra de la inmunización ante el covid-19. En la más reciente —que ha sido compartida en redes en formato podcast y vídeo— alude a la variante británica del virus. "Ahora nos ‘venden’ una cepa que es super contagiosa y que coincide justamente cuando van a empezar a vacunar. Lo que va a ocurrir es que va a haber un montón de muertos debido a la vacuna, y los van a acusar (sic) a que ese nuevo virus es el que está matando a la gente", explica.

Como es habitual en los colectivos negacionistas, tanto él como el resto de participantes en la charla utilizan una base de ciencia real que retuercen para que se adapte a su mensaje. En este caso, Sousa duda de la existencia de la nueva variante e insiste en que las nuevas mutaciones de un virus son siempre menos virulentas. Efectivamente, las cepas que producen formas más graves de la enfermedad tienden a desaparecer antes porque el virus se queda sin huéspedes. Es el motivo por el que el SARS se contuvo mucho mejor que el covid-19, al ser más mortal. Se olvida de que solo se ha atribuido más capacidad de contagio a la nueva variante hallada en Reino Unido, pero no más virulencia.

El urólogo defiende que lo que se ha considerado covid-19 grave es, en realidad, una reacción tardía a una vacuna anterior como la de la gripe, pese a que el mecanismo de cómo el virus desencadena la enfermedad está más que descrito. "Le estuve diciendo a mucha gente que no se pusieran la vacuna de la gripe este año porque después podía reaccionar con la del covid. Pocos me hicieron caso", admite. Cabe recordar que ni la del covid ni la de la gripe son vacunas obligatorias, aunque sí recomendadas para sanitarios y que este año la campaña del Sergas ha logrado incrementar sustancialmente la tasa de vacunación en ese colectivo, que considera clave.

También aborda presuntos tratamientos preventivos no contrastados por la evidencia. "Hay uno que se está usando con éxito en muchos países de Sudamérica, y me pueden quitar la titulación de médico solo por decirlo: el dióxido de cloro. Miles de personas en España lo están usando, yo incluido". La Agencia Española del Medicamento lleva tiempo advirtiendo de que no existe ninguna prueba científica que avale sus supuestas propiedades. Al contrario, su uso puede poner en riesgo la salud y requerir hospitalización en algunos casos.