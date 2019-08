El colegio del Cardenal de Monforte cumple 400 años y con vistas a ser BIC en 2021

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fue una de las múltiples personalidades que participaron este viernes en Monforte en los actos para conmemorar los 400 años de la consagración del templo que alberga el colegio de A Compañía o del Cardenal, que actualmente regenta la comunidad de los Padres Escolapios.

Durante la sesión inaugural del cuarto centenario, Feijóo mostró su deseo de que el emblemático edificio sea declarado Ben de Interese Cultural (BIC) de cara al Xacobeo de 2021, en el que también se enmarca, según dijo, la candidatura de la Ribeira Sacra a Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. "Queremos descentralizar esta data para que chegar a Santiago sexa tamén chegar a toda Galicia", indicó el presidente de la Xunta.

Núñez Feijóo recordó en Monforte que el expediente para declarar BIC el colegio del Cardenal ya está incoado. Esto supone que el edificio pasa "de forma inmediata e provisional" a contar con el régimen de protección que establece la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia para cualquier BIC.

El presidente de la Xunta destacó además los valores transmitidos en el interior del colegio y su actividad académica "ininterrompida" durante 400 años. Por otro lado, Feijóo no dudó a la hora de calificar el edificio como un símbolo de la ciudad del Cabe. "É para Monforte o que Notre Dame é para París e Francia ou o que a catedral de Santiago para todos os galegos", indicó.

Con la incoación del expediente, el Cardenal tendrá el mismo nivel que los monumentos ya declarados BIC

En la apertura de los actos que conmemorarán el cuarto centenario del colegio de A Compañía estuvo también el alcalde de Monforte y presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca. El regidor recordó la consideración del templo como "o Escorial galego", quien forma parte, destacó, "do noso patrimonio emocional. É protagonista dos nosos recordos e da nosa vida diaria".

Tomé cree que estos actos sirven además para "afondar no coñecemento dun dos buques insignia do patrimonio de Monforte e da Ribeira Sacra, pero tamén para fortalecer a nosa identidade coma pobo, o que nos volve unha sociedade máis unida e forte". Como Feijóo, Tomé tuvo palabras para la labor de enseñanza que se desarrolla en el interior del templo. "Segue sendo o berce do tesouro máis prezado que temos, os nosos nenos", concluyó.

Quien gestiona tanto el templo como el colegio es la Fundación Nuestra Señora de la Antigua, cuyo presidente es Francisco Javier Agudo. "El pasado es glorioso y en el presente lo estamos haciendo bien, pero no podemos dormirmos. Debemos seguir para asegurar un futuro espectacular", indicó durante su intervención.

Acudieron María Emilia Casas Baamonde, expresidenta del Tribunal Constitucional, o el Conselleiro de Economía

Feijóo, Tomé y Agudo hablaron en un claustro plagado de caras conocidas. Estuvieron presentes la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas Baamonde; o el conselleiro de Economía e Industria, el monfortino y exalumno del colegio del Cardenal Francisco Conde.

MESA Y CONCIERTO. En la sesión de este viernes tuvo lugar una mesa redonda en la que se puso en valor la importancia del edificio de Nuestra Señora de la Antigua, así como el valor social de los bienes patrimoniales. Ejerció de moderadora María del Mar Bóveda López y participaron en el coloquio las arquitectas Rosana Guerra Pestonit y Luisa Serrano García y la historiadora y restauradora Dolores Lago Arce. Ellas fueron las encargadas de redactar el estudio documental para la declaración de BIC del edificio del colegio monfortino. También participó en la mesa Manuel María Chaín Pérez, subdrector de Conservación y restauración de la Dirección Xeral de Patrimonio.

La jornada concluyó con un concierto interpretado por los pianistas Ernesto Maseda González y Ana Gloria Peñate, que forman el dúo Leku-ona. Los artistas hicieron un recorrido por obras de importantes compositores actuales como Juan Durán.

En el repertorio escuchado también se incluyeron piezas de la literatura musical y otras propias que interpretaron en un formato de piano solo y piano a cuatro manos.

Durante el concierto hubo un guiño, además, a la música cubana e hispanoamericana, puesto que Ernesto Maseda es nieto de Compay Segundo.