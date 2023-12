Colectivos de la comarca piden más protagonismo para ser bien mundial

La Federación de Asociacións da Ribeira Sacra, colectivo que se creó en el mes de junio del pasado año para canalizar las inquietudes del medio centenar de grupos que lo integran, acaba de celebrar una reunión en el municipio de A Teixeira (Ourense). En el encuentro se reafirmó la ideas de que la Ribeira Sacra "son as persoas as auténticas protagonistas do pasado e do porvir e cerna desta federación".

En este punto mostraron su creencia en un "traballo comunitario, interconectado entre as asociacións de base, respectando o traballo mutuo e compartindo espazos comúns".

En otra declaración afirman que la comarca "existirá como é sempre que se garantan unhas condicións mínimas de vida e a igualdade entre as persoas". En este punto reivindican "unha carteira de servizos digna e suficiente, de apostas firmes pola innovación tecnolóxica e mellora das comunicacións, de oportunidades laborais e formativas". Por último, llaman a crear un rural vivo donde el sector primario sea "fundamental" para una producción de alimentos "de calidade e extraordinaria versatilidade".

Turismo. Desde la federación hicieron suyas las palabras dichas por Paula Verao, concejala de Agroma Sober. Indicó que la federación quiere dar voz "aos colectivos apegados ao territorio fronte un relato oficial que constrúe unha candidatura a Patrimonio da Humanidade sen contar coa cidadanía".

Verao añadió que esta distinción de Patrimonio de la Humanidad "busca obter un recoñecemento internacional de marca sen preparar o territorio para un aumento do turismo; un espazo sometido a graves problemas ambientais, escasos servizos, falta de oferta turística complementaria e de calidade e en retroceso demográfico dende hai décadas".

Destacó, además, que la construción de la candidatura "está desconectada da sociedade civil, xa que non se que non se avisou ás asociacións senón a persoas concretas; e é unha fonte de negocios en forma de simposios".

Recorrido: un plan que inició la Diputación en 2011

El actual presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Tomé, Roca, reivindicó el papel del organismo provincial en promover la candidatura de la Ribeira Sacra a ser reconocida por la Unesco como Bien Mundial. Tomé destacó el hecho de que en el año 2011 la Diputación puso en marcha una campaña en favor de la Ribeira Sacra por medio de la recogida de 40.000 firmas con un autobús que recorrió Galicia y España. Precisó, además, que la Xunta "non comezou ata seis anos despois os traballos", que no dudó en calificar de "mellorables".



Críticas



El responsable del organismo provincial lucense tampoco dudó en decir que desde la Xunta no se contó "para nada coa Deputación nin co resto de administracións locais", dejando también entrever que los agentes sociales, como las asociaciones culturales y vecinales de la zona deberían haber entrado dentro del proyecto como interlocutores válidos. A mayores, criticó a la Xunta por, dijo, "atribuirse en exclusiva o impulso do recoñecemento", lo que consideró "unha falta de respecto institucional".