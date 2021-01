Un colectivo vecinal reclama un centro de día en Escairón y el servicio "Xantar na casa"

La Asociación Veciñal do Saviñao ha solicitado al alcalde, Carlos Armesto (PP), y al único partido de la oposición, el PSOE, que en la próxima sesión plenaria se adopten dos medidas para mejorar las condiciones de vida de los vecinos de mayor edad del municipio. En concreto, este colectivo demanda la creación de un centro de día y la puesta en marcha del servicio "Xantar na casa", creado por la Xunta hace diez años. Consiste en llevar la comida a los domicilios de las personas mayores a un precio económico.

"Non entendemos como a estas alturas o noso concello é dos poucos da comarca que non solicitou e nin sequera informou sobre o servizo "Xantar na casa", polo que a veciñanza descoñece que existe. Solicitamos que a corporación o reclame, previa valoración da demanda polo departamento de axuda no fogar, e que inclúa os custos que orixine nos orzamentos deste ano", reclamaron desde este colectivo vecinal.

Los responsables de esta agrupación indicaron que "aínda é máis grave" la falta de una residencia pública de mayores y de un centro de día, lo que obliga a las familias a buscar plazas en centros de la tercera edad de otros ayuntamientos.

A su juicio, esta situación provoca la "deslocalización" de las personas en la edad más vulnerable de la vida. Aprovechando que este año va a abrir el nuevo centro de salud, desde la asociación proponen que se aproveche el edificio del actual ambulatorio, tras las reformas necesarias, para abrir un centro de día.

Desde la asociación exigen que el vecindario reciba todos los servicios que la Administración gallega le ofrece al conjunto de la comunidad. Añade que su carencia repercute negativamente en el segmento de población de mayor edad y supone una evidente discriminación para O Saviñao, algo que se debe "só á falta de iniciativa e vontade da corporación municipal".

La presidencia de la asociación lamenta que todas las propuestas que presentan no sean oídas ni por el gobierno local ni por la oposición socialista.