Un colectivo de O Courel rechaza un plan eólico que respalda una firma noruega

La asociación A Volta Grande do Courel denunció este martes la pretensión de crear un parque eólico de capital noruego compuesto por 22 aerogeneradores en la sierra del sur lucense y montañas próximas pertenecientes al territorio administrativo de León, con más de 50 kilómetros de línea de evacuación para la energía producida a través de los municipios de Quiroga, en Lugo, y Valdeorras y Petín, en Ourense.

Por ello, A Volta Grande do Courel acaba de denunciar en un manifiesto que ha compartido a través de las redes sociales que O Courel "será agredido" por la instalación de gigantescos molinos de viento que impactarán "irreversivelmente no territorio, pois afectarán a máis de 90 parroquias de dez concellos que non terán beneficio algún, e menos os veciños residentes".

NECESIDADES. El colectivo indicó que no discute la necesidad de disponer de un modelo energético limpio y renovable, pero que ello no es óbice para aceptar, "coa complicidade da clase política, que nos traten de vender megaproxectos eólicos coma solución á crise climática e unha oportunidade para o desenvolvemento das zonas rurais de montaña".

La asociación exige tanto a la Xunta de la Galica como a la Junta de Castilla y León que paralicen este proyecto que quiere desarrollar la empresa noruega Statkraft.