Una colección para entender la salud mental a través de seis vestimentas

Desde este fin de semana y durante los próximos meses se puede ver en la recién inaugurada Casa da Memoria de Bóveda la colección Caso247, que explica seis enfermedades mentales a través de otros tantos vestidos. Estas piezas son obra de la joven modista Cristina Fernández Silvosa, que es natural de Rubián y a quien hace unos meses le llegó la oportunidad de comenzar a trabajar en la prestigiosa firma Roberto Verino.

Explica que un texto publicado en este diario le sirvió para dar a conocer la citada colección y que esta llegase a oídos de muchas personas del sector.

A eso se sumó su amplia formación. Primero, estudió Diseño en la Escola Mestre Mateo de Santiago de Compostela e hizo el Erasmus en una de las cunas de la moda a nivel internacional, como es la ciudad italiana de Milán, donde confeccionaba vestuarios para representaciones teatrales. Después, se matriculó en Patronaje Industrial en el centro de moda Goymar de A Coruña.

Ahí descubrió que, además del diseño, le entusiasmaba el patronaje, que es el departamento en el que trabaja en la actualidad en Roberto Verino, donde dice estar muy contenta.

Cristina Fernández Silvosa asegura que se siente muy cómoda con esta función, "que é moi técnica, pero véxome moi ben nela", por lo que, al menos de momento, no se plantea regresar al diseño.

Sin embargo, su colección sigue dando que hablar. La elaboró como trabajo de fin de estudios en la Mestre Mateo y, antes de en Bóveda, ya la había presentado en Santiago.

Sin embargo, explica que el acto de este fin de semana en su municipio natal fue muy especial, al estar con su gente. Además, se muestra satisfecha por ver que el objetivo principal de Caso247, que era concienciar sobre salud mental, se sigue cumpliendo a la perfección.

"A xente ao principio sorpréndese. Moitos non entenden que unha colección poida falar dun tema así. En cambio, a medida que lles vas explicando o sentido de cada elemento, as pezas do quebracabezas van encaixando", apunta Cristina.

En la presentación de Bóveda estuvo acompañada de una enfermera de psiquiatría, que explicó los seis looks relacionándolos con la personalidad múltiple, el trastorno alimentario, el trastorno depresivo compulsivo, el trastorno bipolar, el espectro autista y el déficit de empatía.

LA MUESTRA. Cristina Fernández Silvosa, nacida en 1997, destaca "a grande acollida que tivo e segue a ter o proxecto", al que dio forma durante la pandemia.

Las personas que sufren alguna de estas dolencias o los profesionales que las tratan "alédanse de que se fale do tema".

Por su parte, los que no tienen tanta información o incluso desconocen su existencia "agradecen que alguén lles explique sobre este asunto e poder coñecer que, como trato de transmitir con estes conxuntos, estas doenzas son parte do día a día das persoas e cómpre que se fale delas co obxectivo de que a saúde mental deixe de ser tabú", indica.

En las seis piezas que se pueden ver en la colección destacan cuatro colores con diferentes intencionalidades: el azul, color de la soledad; el naranja, de la euforia y del peligro; el blanco, de la pureza, y el negro, que transmite sensaciones negativas.

Las texturas o lo relacionado con la geometría son otros aspectos llamativos de Caso247, que se podrá ver durante los próximos meses en la Casa da Memoria.

Este edificio busca recordar a Manuel Díaz, conocido como O Pequeniño do Incio o el médico dos pobres, represaliado por el franquismo y asesinado en septiembre de 1936, al poco de estallar la Guerra Civil.