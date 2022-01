Un coche derruba un semáforo de madrugada no centro de Monforte

Un vehículo chocou na madrugada do sábado ao domingo contra un semáforo en pleno centro de Monforte, na Avenida de Galicia. O accidente, ocorrido arredor das 4.00 horas, provocou a derruba da estrutura.

O condutor implicado circulaba en dirección á ponte nova e a Rúa Chantada, procedente da Rúa Cardenal. Ao xirar perdeu o control do vehículo e saíuse da vía, indo contra o semáforo, un sinal de tráfico e unha árbore ornamental, que tamén foron arrincadas polo forte golpe. Fontes consultadas por este xornal indicaron que non houbo que lamentar danos persoais.

A zona permanecía este domingo marcada pola Policía Local, coa árbore arrincada aínda no chan e co semáforo e o sinal xa retirados. Moitos peóns comentaron o acontecido, sorprendidos pola ausencia dun semáforo que, ademais, é moi importante, pois alterna o paso dos vehículos co dos peóns nun dos puntos do casco urbán monfortino con máis tránsito rodado.