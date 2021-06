Clínica Queitano incorpora a sus servicios la optometría

L A OPTOMETRÍA corpontamental es un área relativamente novedosa en Galicia que desde el pasado abril se ha incorporado a la lista de servicios ofrecidos en Clínica Queitano, en Chantada. Se encarga de ella Mari Carmen Vázquez, una profesional que tras años de carrera en una óptica en Redondela ha regresado al municipio para trabajar junto a su hermano, Juan, en su centro de fisioterapia ubicado en el número 1 de la Rúa Taboada, en la esquina con Río Miño.

Mari Carmen trabaja las especialidades de terapia visual, baja visión y contactología avanzada

"A optometría ten moito que ver coa postura. Facemos valoracións dende un punto de vista global do ollo para saber como afecta á parte postural do individuo e ao día a día", explica la optometrista de Clínica Queitano.

Esta incorporación cumple con la filosofía de la empresa de apostar por un trabajo multidisciplinar y en equipo para dar el mejor trato posible al paciente. "Estudamos aspectos da vista que non se abarcan nunha graduación normal e tratamos de relacionar os resultados cos problemas do individuo", indica Mari Carmen. "O futuro vai polo traballo multidisciplinar", apunta Juan Ramón Vázquez.

El trabajo de optometrista puede ayudar a analizar de dónde viene el problema para después derivar a un profesional determinado. "É unha especialidade novidosa, pero cada vez se aposta máis por ela polos seus beneficios", asegura la profesional.

EL PROCESO. En Clínica Queitano de Chantada se hace una evaluación exhaustiva del sistema visual para conseguir el máximo rendimiento. A partir de ahí se establecen conclusiones acerca del comportamiento de los ojos.

Mari Carmen Vázquez estudia las dificultades visuales desde el desarrollo y realiza una valoración global que determina cómo utiliza cada individuo su sistema de visión. Todo ello complementado con un plan de trabajo personalizado que busca ayudar a la mejora del rendimiento y la efectividad de la vista de cada paciente.

Estas pruebas optométricas completas se hacen desde los seis meses de edad, evaluando de forma específica todas las áreas de función visual. "A chave é adestrar os ollos cando non se moven ben, porque pode haber problemas visuais, posturais ou motrices", explica Mari Carmen.

Ella está formada en terapia visual, baja visión y contactología avanzada. La primera es una especialidad que tiene como objetivo obtener un rendimiento visual efectivo al 100% mediante diferentes procedimientos diseñados de manera individualizada y avalados científicamente.

De esta forma, es posible establecer nuevas conexiones o esquemas neuronales que permiten al paciente recibir, procesar y comprender mejor la información visual que recibe constantemente del entorno y así facilitar el aprendizaje en la escuela o su rendimiento en el trabajo. "Se a un neno non lle gusta a pelota igual é porque non pode seguir a súa traxectoria", explica Mari Carmen Vázquez, quien añade que no tratar los problemas de visión puede suponer la aparición de "problemas cronificados". Respecto a la baja visión, es un área dirigida a personas con pérdida irreversible. En Clínica Queitano se contribuye a la prescripción de las ayudas visuales correspondientes, complementándolas con sesiones de rehabilitación visual. Mari Carmen Vázquez trabaja igualmente los aspectos relacionados con las lentes de contacto y los controles de miopía, así como con los reflejos primitivos, que son movimientos espontáneos en respuesta a un estímulo sensorial que deberían tener una vida limitada para que no surjan problemas.

Más datos

Contacto

▶ Para solicitar el servicio de optometría comportamental de Clínica Queitano es preciso concertar una cita con Mari Carmen llamando por teléfono al 982.44.16.73..



Equipo

▶ Clínica Queitano cuenta con un amplio equipo de profesionales y, además, deriva a los distintos especialistas de Chantada para garantizar el tratamiento más específico a sus pacientes.



Internet

▶ Hay todo tipo de información detallada disponible en la página web del centro, clinicaqueitano.com.