Un clásico de San Clodio está de regreso

La capitalidad municipal de Ribas de Sil, San Clodio, vuelve a disfrutar de "un referente": el hotel y restaurante Las Vegas. Durante casi 50 años lo gestionaron las hermanas Manuela y Carmen Prieto, pero su jubilación a comienzos de 2021 dejó a la localidad huerfána de un lugar por el que han pasado varias generaciones de vecinos.

Las Vegas, La Estación o, simplemente, La Pista son algunos de los nombres con los que se le conoce a este establecimiento que ahora resurge de la mano de Elena Losada, vecina de San Clodio con amplia experiencia en el sector.

"Me daba mucha pena verlo así y en estos años que estuvo cerrado mucha gente no tenía donde hospedarse en San Clodio", explica Elena. Algunos renunciaron a ir a la localidad en vacaciones y los que lo hacían por trabajo buscaron alternativas en A Rúa o Monforte; tampoco tenía opciones la gente que esperaba el tren, pues la estación de San Clodio está a escasos metros. "Era una pena, porque eso era dinero que no quedaba en el pueblo", lamenta Elena.

Pero ahora Las Vegas está de nuevo en marcha y la acogida está siendo muy buena. Desde primera hora sirven completos desayunos y a la hora de comer tienen menú del día y platos especiales; la parrilla y la caza son algunas de sus especialidades. Tampoco faltan las tapas y las cenas, siempre aspostando por la cocina tradicional y las elaboraciones caseras.

También el hotel está a pleno rendimiento. Son 40 plazas repartidas en 20 habitaciones dobles en dos plantas. Colgará el cartel de completo en febrero, durante el Quiroga Trail Challege. "Aún no había abierto y ya estaba todo lleno para esos días", celebra.

La pista, punto de encuentro

Los vecinos de toda la comarca echaban "mucho de menos" este lugar, asegura. Y uno de sus elementos característicos es la pista exterior de casi 400 metros cuadrados que Elena Losada pretende acondicionar a partir de febrero.

"Me gustaría que recuperase su esencia, con monólogos y conciertos los viernes y sábados para todos, sobre todo los jóvenes, y dedicar el domingo al baile, para las personas de más edad", explica.