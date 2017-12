Clamor popular para suprimir los pasos a nivel urbanos de Monforte

El trágico accidente ocurrido en la noche del miércoles en el paso a nivel de A Florida, donde falleció arrollada por un tren una vecina de este barrio —Raimunda Siso Somoza, de 96 años de edad, cuando se dirigía a su casa situada en el número 41 de la Rúa Malvarón—, incendió las redes sociales, donde desde este jjueves se sucedieron las muestras de condolencia e indignación por el siniestro, al tiempo que se convertían en un clamor las peticiones de los vecinos para que el Ministerio de Fomento elimine los pasos a nivel existentes en el casco urbano de la ciudad del Cabe. Son seis y en ellos se han producido numerosos siniestros con varias personas fallecidas.



El alcalde, el socialista José Tomé Roca, recogía ayer el testigo de estas exigencias vecinales que utilizaron como canal internet. Señaló que ha preparado un escrito dirigido al ministro de Fomento para demandar la construcción de una variante ferroviaria, la elaborada por este departamento del Gobierno central cuando José Blanco estaba a su frente, allá por el año 2000.



"É unha mágoa que teña que producirse un accidente como o do mércores para recordarlle a Fomento que Monforte non pode estar constreñida por ata seis pasos a nivel e que é necesario darlle unha solución a este problema".



Tomé subrayó que "o prezo en vidas é moi alto por culpa dos pasos a nivel que temos na cidade, innecesario e incluso insultante", pues entiende que se corregiría "se Fomento decidise facer o que ten sobre a súa mesa, que non é outra cousa que a variante ferroviaria".



CONSTERNACIÓN. El lamento por el fallecimiento de Raimunda Siso Somoza era generalizado en la ciudad al tratarse de una mujer muy conocida por haber regentado décadas atrás la librería Delfín, situada en el barrio de Os Chaos.



Era viuda y sin hijos, y quienes la conocían afirman que, a pesar de su edad, era una persona muy vital, que todos los días se reunía con un grupo de amigas para charlar y tomar algo. En torno a la hora que falleció el miércoles, solía regresar a su domicilio.