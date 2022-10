Ciudáseis, un joven natural, de la tierra

Hace unos años María Gloria Alvarín y José Cadórniga empezaron a organizar su vida ante la llegada de la jubilación. Querían alejarse de Madrid, donde residían y trabajaban, y encontrar un proyecto que les entusiasmase y estuviese vinculado a sus orígenes en la Ribeira Sacra. Con esas premisas y considerando que los dos tenían familiares vinculados al mundo del vino —el tío de Gloria era Moncho, del desaparecido bar Pinar de Monforte conocido por sus vinos y José también cuenta con familia con viñedo—, la idea de montar una pequeña bodega se hizo fuerte en sus cabezas.

Después de muchos trámites crearon Ciudáseis, una bodega familiar ubicada en el lugar de A Ciudá, en la parroquia monfortina de Moreda y adscrita a la Denominación de Origen Ribeira Sacra. La primera cosecha salió al mercado en 2013 y desde aquella los vinos Ciudáseis llegan a establecimientos de restauración, vinotecas y clientes particulares de todo el territorio nacional.

Explica José Cardórniga que ellos tienen un modelo mixto. Cuentan con viñedo propio, parcelas en arriendo y compran uva a viticultores con los que tienen una estrecha relación. "Las parcelas de las que procede nuestra materia prima están principalmente en Vilachá de Salvadur y en Esperón, en la zona de O Saviñao y hacemos un seguimiento de los trabajos en viña todo el año", explica.

Ciudáseis también hace una selección "exigente" de la materia prima. Una vez que entra la uva de la vendimia se vinifica respetando las parcelas, "cada finca por separado", y en función de como evolucione el vino deciden si se dedicará toda la cosecha a vino joven o si se envejece una parte.

"Esto implica que unos años tengamos barrica y otros no y el tiempo de madera que lleva cada cosecha. Por ejemplo, ahora está envejeciendo una parte de la cosecha de 2021 que contamos que salga de la barrica hacia Navidad, repose en botella unos meses y salga a la venta en marzo", comenta.

8.000 botellas al año

Con esta forma de trabajar tan adaptada a las circunstancias la cantidad de botellas de Ciudáseis barrica ronda el millar y en su conjunto, la bodega saca al mercado unas 8.000 al año.

"El año que más sacamos llegamos a las 9.000, pero también tuvimos años de 6.000. La bodega tiene una capacidad máxima de 15.000, así que de cara al futuro no gustaría llegar a las 12.000 al menos, pero no mucho más por nos gusta llevar a nosotros las riendas y si subimos en cantidad no será posible". Y José dice esto con conocimiento de causa. La reciente vendimia 2022 fue complicada y "nos tiramos semanas haciendo catas y pruebas para decidir la fecha de recogida. Al final nos arriesgamos y retrasamos los trabajos. La decisión nos fue bien, pero estuve una semana sin dormir mirando al cielo", añade.

El joven

Con el barrica, Ciudáseis hace un trabajo al detalle, pero la pareja no dedica menos esfuerzo al joven. "Para nosotros es nuestro emblema, nuestra representación", dicen. Ese mencía se llevó una de las medallas de oro de los premios de viticultura de Alta Montaña de Aosta, que se conocieron hace unos días.

Considera José que los premios "sirven para dar visibilidad, para que más gente conozca nuestro trabajo. Además, el galardón implica que los técnicos que saben de esto refrendan nuestro esfuerzo y nuestra manera de hacer".

El Ciudáseis joven es un vino "natural" que preserva las características del suelo del que procede y mantiene todos los aromas y sabores afrutados.

De cara al futuro próximo, a esta pequeña bodega le gustaría experimentar con los rosados, siempre en base a la calidad.